Кто представит Буда-Кошелевский район на областном этапе конкурса «Учитель года Республики Беларусь»

24 января в Начальной школе Буда-Кошелева прошел районный этап конкурса профессионального мастерства «Учитель года Республики Беларусь». Возможность заявить о себе, поделиться опытом и секретами преподавания получили 8 финалистов.

Мероприятию предшествовала серьезная и кропотливая работа. На отборочном этапе 20 участников презентовали фрагменты своих уроков, проходили тестирование, проводили занятия в незнакомых классах. Задача перед педагогами, прошедшими в финал стояла не из легких. В короткой презентации нужно было не просто рассказать о себе, своем педагогическом опыте, применяемых практиках, но и проявить креатив. К слову, запоминающиеся фишки были у каждого из участников.

По результатам конкурса на областном этапе наш район представят: учитель английского языка СШ №1 г. Буда-Кошелево Елена Жиглянкова, учитель белорусского языка и литературы Чеботовичской школы Майя Галицкая, учитель начальных классов Начальной школы г. Буда-Кошелево Людмила Вамбрикова, учитель физической культуры и здоровья Николаевской школы Виктор Давыденко, учитель математики Коммунаровской школы Жанна Юркова, воспитатель дошкольного образования Дошкольного центра развития ребенка г. Буда-Кошелево Марина Пиманенок.

Пожелаем им удачи и побед.