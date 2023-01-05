Увы, живые елки стоят не очень долго – вскоре после новогодних праздников приходится ее выбрасывать. Но утилизировать новогоднее дерево нужно правильно.

Как правильно выбросить новогоднюю елку, напомнили в ЖКХ.

Оставлять отслужившее свое новогоднее дерево нужно в определенных для этого местах:

на контейнерных площадках площадках для сбора крупногабаритных отходов территориях, прилегающих к мусороприемным камерам многоквартирных домов, где нет площадок для сбора отходов.

Вывозить новогодние елки с таких площадок будут 15 и 22 января.

В зоопарке елки примут не у всех

Пару лет назад новогодние елки от минчан принимал столичный зоопарк. Главное условие – без украшений и остатков новогодней мишуры. Но от населения ненужные елки больше не принимают: в них может затесаться опасный пластик. К тому же, новогодние елки уже отслужили свое в домах у горожан, потеряли часть иголок, аромат и становятся неинтересными для животных.

А вот от организаций живые елки минский зоопарк готов принять с радостью.