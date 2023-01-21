Алексей ШВАДРОНОВ, заместитель директора – главный инженер Буда-Кошелевского опытного лесхоза:



– Этим летом недалеко от Гомеля после реконструкции открылся мемориальный комплекс «Партизанская криничка». Там в свое время базировался партизанский отряд «Большевик». Я посетил это исторически важное место в сентябре и остался под огромным впечатлением. Считаю, что мемориальный комплекс вносит огромный вклад в патриотическое воспитание нашей молодежи, сохранение исторической правды белорусов. Советую побывать там каждому.

Елизавета ЛАПИЦКАЯ, инженер по охране окружающей среды СП «АМИПАК»-ОАО:



– Родом я из областного центра, но всю осознанную жизнь прожила в аг. Бобовичи Гомельского района. Родной дом до сих пор остается для меня любимым местом, а живописные места агрогородка никого не оставят равнодушным. В Бобовичах кажется, будто все жители – родня друг другу, настолько у нас теплые отношения. Да и к Гомелю у меня остались самые светлые чувства.

Татьяна КОВАЛЕВА, экономист СП «АМИПАК»-ОАО:



– Мое самое любимое место, как и у многих жителей нашей области, – это дворцово-парковый ансамбль в Гомеле. Ездим туда всей семьей в любое время года. Список любимых мест пополнился после посещения Спасо-Преображенской церкви и уникальной ратуши в Чечерске.

Людмила ИСАЙЧИКОВА, заведующий производством ОАО «Юбилейный-Агро»:



– Посещение дворца Румянцевых и Паскевичей, церкви и музеев на территории дворцово-паркового ансамбля уже стало моей ежегодной традицией. В этих местах окунаешься в другую эпоху, получаешь новые впечатления. Даже дышится там по-особенному.

Алина ЮРИНСКАЯ, фото автора