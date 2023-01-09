В Союзном государстве в 2023 году необходимо создать мощный и современный медиахолдинг. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с государственным секретарем Союзного государства Дмитрием Мезенцевым, передает корреспондент БЕЛТА.

«Когда-то мы обсуждали вопрос создания совместного медиахолдинга. Я понимаю, пресс-секретари Беларуси и России от этой работы почему-то отошли, оставив ее на рассмотрение то ли вам в одиночку (хотя в одиночку такие вопросы не делаются). Я еще раз напоминаю: наше общее решение, президентов России и Беларуси, — создать хороший, добротный, мощный, обязательно современный. В противном случае будем тратить деньги, а толку не будет. Я не сторонник пристегивать к чему-то, передавать кому-то. Нам надо самостоятельный, соответствующий духу времени холдинг», — сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что того требует само время. «К кому мы тут сегодня пристегнемся? К кому Беларусь и Россия могут пристегнуться? Наша судьба — идти вдвоем и чтобы к нам кто-то пристегивался. Поэтому я думаю, что этот медиахолдинг в этом году, желательно в первой половине года, должен заработать», — поставил задачу глава государства.

Он подчеркнул, что администрации президентов Беларуси и России должны проработать этот вопрос совместно с Постоянным комитетом Союзного государства. «Знаем ваши некоторые такие предложения. Они в Беларуси абсолютно нормально воспринимаются. Единственное, Дмитрий Федорович, комплекс этот, медиахолдинг, должен быть самостоятельным, независимым, если мы хотим создать что-то серьезное и выполнить до конца 28 программ, которые мы определили в свое время. Это движение должно быть продолжено», — заявил Александр Лукашенко.

Дмитрий Мезенцев пришел на встречу с главой государства еще с несколькими предложениями. Президент коснулся некоторых из них. «Мне абсолютно приемлемо и нравится предложение по дебюрократизации деятельности и Постоянного комитета (прежде всего вы же чиновники), и чтобы от вас, от Посткома, шли основные посылы и импульсы к тому, чтобы вообще дебюрократизировать систему, связанную с работой органов Союзного государства», — сказал белорусский лидер.

«И ряд других, рабочих, может быть, вопросов, которые вы хотели бы обсудить. Давайте их обсудим — оперативно, кратко», — добавил Президент.

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