Президент Беларуси Александр Лукашенко настраивает руководителей на аккуратную работу в вопросе расстановки кадров, чтобы не обижать людей. Об этом он заявил, принимая кадровые решения в системе образования и местной вертикали, передает корреспондент БЕЛТА.

«Понимаете, нельзя людей обижать. Тем более сейчас, когда время непростое. Это касается и вас как руководителей, и системы органов власти. Особенно руководителей администраций, райисполкомов. Надо внимательнейшим образом к этому подходить. А не то что «ты не понравился, давай я тебя уберу и прочее», — сказал белорусский лидер.

«Нам надо усилить контроль за работой кадров. Надо смотреть: уволили заместителя, еще кого-то, даже в райисполкоме, — мы это должны видеть и давать оценку и губернаторам, и председателям райисполкомов. Если заслуживает, не тянет воз, бездельник, а может быть, еще и хуже — враг, ну что тут разговаривать… Разговаривать нечего. Если человек недотягивает в чем-то, молодой человек, еще не очень понимает, мало поработал — ну поработайте с ним. Он должен дать результат. И даст результат. Я уверен. Если по-человечески. А просто выбрасывать людей нельзя. К кадрам надо относиться аккуратно», — потребовал глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что если человек профессионал, предан стране и готов работать, то с ним надо работать. «Нельзя махать налево и направо шашкой. Вдумчиво (надо. — Прим. БЕЛТА) подходить. Есть хорошие кадры — будет результат. Тем более речь идет о руководителях высокого уровня. Если они на месте, крепкие — будет результат. Процентов на 90 от руководителя зависит в любом деле. Это должно быть для всех законом и наукой», — сказал Президент.

Глава государства уверен, что человеку всегда надо давать шанс: «Где-то ошибся, оступился… Дайте время, чтобы человек пришел в себя. Помогите, если нужно. А вдруг из него что-то получится. Посоветуйтесь с людьми, поговорите, кто работал, кто знает (этого человека. — Прим. БЕЛТА), а потом уже принимайте решение. Потому что за нами же смотрят люди. И если мы будем размахивать шашкой налево-направо — рубить головы, какая работа будет? Не будет работы. Зачем человеку такая работа? Он все время будет в стрессовой ситуации. У него ни семьи не будет, ни дела не будет, к которому он приставлен».

«Смотрите, это главное для вас. Вы руководители с сегодняшнего дня», — напутствовал белорусский лидер.

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