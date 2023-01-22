В поздравлении в частности говорится:

— Вы избрали непростую, но очень нужную профессию, значение которой в современном мире постоянно возрастает.

От способности каждого из вас полностью отдавать себя делу служения Отечеству, умения убеждать партнеров и оппонентов, направлять усилия на поиск взаимоприемлемого решения зависит развитие страны, продвижение экономических интересов государства и защищенность белорусских граждан, где бы они ни находились.



Сегодня главная задача нашей дипломатии — создание механизмов поддержания равноправных международных отношений, конструктивного диалога на принципах безопасности и взаимовыгодной торговли.



Убежден, что нынешнее поколение работников МИДа твердо стоит на родной белорусской земле и способно успешно справляться с любыми вызовами.