Беларусь передала российским военным крупную партию индивидуальных аптечек. Об этом рассказал журналистам государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, передает корреспондент БелТА.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 января посетил Обуз-Лесновский полигон. Здесь размещена российская часть совместной региональной группировки войск. На полигоне Президент заслушал доклад о завершении боевого слаживания ее частей и соединений. «Президент побеседовал с военнослужащими Российской Федерации, поздравил их с рождественскими праздниками. Им были вручены индивидуальные медицинские аптечки, которые разработаны исключительно на белорусских предприятиях и укомплектованы белорусской составляющей», — сказал Александр Вольфович.

На полигоне Президент отметил, что в Беларуси досконально изучили различные варианты индивидуальных медицинских аптечек: натовские, польские, украинские, российские. Оказалось, что аптечки западного образца более практичные. Поэтому медикам и военным было поручено сделать качественную белорусскую аптечку. Соответствующая задача была поставлена им Президентом на этом же полигоне, но в октябре 2022 года, когда он ознакомился с отечественными разработками военно-промышленного комплекса. «И вот они за пару месяцев сделали аптечку, которая лучше натовской. В бою это жизнь человека. Надо, чтобы у ребят было под рукой необходимое. Дальше совершенствуемся», — сказал Александр Лукашенко.

Источник: http://gp.by

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