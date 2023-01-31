С 1 февраля МВД объявляет творческий конкурс на лучшую фото- и видеоработу о сотрудниках белорусской милиции. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве внутренних дел.

Целью конкурса является привлечение внимания к истории и традициям органов внутренних дел, формирование объективного восприятия обществом повседневной деятельности сотрудников милиции и военнослужащих внутренних войск. Участниками конкурса могут стать все, кому исполнилось 14 лет. Творческий конкурс проводится по номинациям: «Историческое наследие» (отражение истории белорусской милиции, преемственности поколений), «Милиция Беларуси» (отражение особенностей службы в органах внутренних дел и внутренних войсках МВД), «Путь к звездам» (отражение стремления молодежи служить в ОВД и ВВ МВД), «Милиция — детям» (отражение защиты прав несовершеннолетних и создания для них безопасных условий), «С миром к созиданию» (отражение стремления милиции и граждан делать нашу страну мирной, процветающей и безопасной), «За безопасность вместе» (отражение важности повышения уровня безопасности, укрепления правопорядка и предупреждения правонарушений) и «Дорожная безопасность» (отражение обеспечения безопасности дорожного движения и профилактики нарушений ПДД).

Фото- и видеоработы с заявками принимаются до 21 февраля по электронному адресу uios@mvd.gov.by. Заявка оформляется в произвольной форме с данными об участнике (Ф.И.О., почтовый и электронный адрес, телефон, краткое описание работы и название номинации).

Конкурсная комиссия оценит работы по таким критериям, как оригинальность, художественная ценность и техническое исполнение. Жюри выберет не более трех финалистов в каждой номинации, среди которых по сумме баллов определятся победители.

Более подробно с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте МВД.

За прохождением конкурса можно следить в официальных социальных сетях МВД.

belta.by