Телефонные мошенники, представляющиеся сотрудниками банков, продолжают атаковать белорусов. Какие случаи встречаются чаще всего, рассказали в Telegram-канале МВД.

В милиции привели несколько фактов: за последние дни «банковские» аферисты выманили у 47-летней жительницы Ошмян 5 тысяч рублей, у 22-летней брестчанки – 8 тысяч, а у 47-летней гомельчанки – около 14 тысяч рублей. «Все потерпевшие поверили, что своими действиями помогают правоохранителям задержать злоумышленников, взяли кредиты в банках и отправили деньги мошенникам», – отметили в МВД.

– Почти ежедневно регистрируются случаи, когда аферисты уговаривают граждан оформить на себя кредит, – подчеркнули правоохранители.

Милиция описала порядок действий мошенников:

– Они связываются исключительно через Viber, представляясь работниками службы безопасности банка или правоохранителями. Далее рассказывают, что кто-то подал заявку на кредит, используя личные данные потерпевших. Чтобы помешать аферистам и вывести их на чистую воду, гражданину нужно взять такой же заем, иногда в нескольких банках, и перевести на «сохранный» счет. После задержания мошенников долг якобы спишется. Если этого не сделать, то мошенников не поймать, а жертве придется выплачивать чужой кредит. При этом в некоторых случаях для убедительности потерпевшим даже присылают фотографии якобы служебных удостоверений правоохранителей.

В МВД обратили внимание: потерпевших часто верят аферистам так как те звонят в Viber с белорусских номеров телефонов. Для этого, как пояснили в ведомстве, злоумышленники похищают чужие учетные записи.

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