В Беларуси вступили в силу нововведения по проведению диспансеризации. В эфире госТВ рассказали, что теперь «медосбледования станут обязательными для всех».

На самом деле в постановлении Минздрава «О порядке проведения диспансеризации взрослого и детского населения», опубликованном еще в августе прошлого года, ничего не говорится об обязательных медосмотрах и обследованиях «для всех».

По сути постановление разъясняет, как должна проходить диспансеризация взрослого и детского населения, в зависимости от возраста и состояния здоровья. Документ вступает в силу с 1 января 2023 года.

Стоит также отметить, что практика проведения диспансеризации в Беларуси существует давно. Это медицинский осмотр пациента, периодичность которого определяется в зависимости от группы диспансерного наблюдения, проводится он не только среди пациентов с хроническими заболеваниями, но и как профилактические осмотры для предотвращения таких заболеваний у совершенно здоровых людей.

Как будут проходить профилактические осмотры?

Согласно постановлению Минздрава «О порядке проведения диспансеризации взрослого и детского населения», такие медосмотры проводят для профилактики болезней, в целях пропаганды ЗОЖ и «воспитания ответственности граждан за свое здоровье». Наблюдать медики будут как детей, так и взрослых, всех возрастов, с хроническими заболеваниями и без них.

По новым правилам, пациентам на прохождение таких плановых медосмотров будет даваться один день в году – в поликлинике ему выдадут соответствующую справку.

Главная задача врача – оценить факторы риска, которые могут привести к серьезным болезням. Что для этого будет делаться?

В поликлиниках врач будет анализировать медкарту пациента, затем проведет анкетирование. В постановлении прописано, если в такой анкете пациент отвечает утвердительно на ряд «проблемных» вопросов или затрудняется ответить, то ему должны быть назначены ряд дополнительных лабораторных и других исследований, консультации и «узких» специалистов, должна быть проведена консультация врача общей практики.

В ходе осмотра терапевт также может отправить пациента на дополнительную диагностику.

Отдельно будет вестись карта диспансеризации по установленной Минздравом форме.

Пациента обязательно должны проконсультировать по ведению здорового образа жизни и объяснить его ответственность за свое же здоровье.

После такого осмотра врач определит группу диспансерного учета и периодичность таких профилактических осмотров.

Кому и когда можно пройти обследования?

Пациентам 18-39 лет один раз в три года могут провести такое анкетирование, осмотреть полость рта, измерить рост и вес, окружность талии, рассчитать ИМТ, измерить давление (пациентам после 40 лет – раз в год).

Анализы, кардиограмма назначаются при отклонениях и вопросах в ходе такого медосмотра. Общий холестерин могут проверить раз в 5 лет (старше 40 лет – раз в два года), провести рентген – раз в три года (старше 40 лет – раз в 2 года). Измерение внутриглазного давления – раз в год.

Молодым женщинам (с 18 до 39 лет), полагается осмотр у гинеколога и цитология раз в три года, женщинам старше 30 лет – раз в год. Анализ кала на скрытую кровь – в 50-60 лет один раз в два года.

Для профилактики онкозаболеваний действуют следующие программы скрининга:

маммография – женщинам 50-69 лет раз в два года, определение простатспецифического антигена (ПСА) – мужчинам 45-65 лет раз в два года.