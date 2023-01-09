Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, отвечая на вопросы журналистов после встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, рассказал, каким будет совместный ответ двух стран на современные вызовы, передает корреспондент БЕЛТА.

«Ответом на вызовы, в том числе на санкционное давление, является совместная практика по формированию программ импортозамещения, новых производственных цепочек, нового технологического уклада, — сказал он. — Мы хотим, чтобы программы Союзного государства (в этом году намечено 8 таких программ в сфере микроэлектроники, высоких технологий, обеспечения обороны СГ, в сфере космической деятельности) работали на реальные секторы экономики».

Дмитрий Мезенцев также рассказал, что Национальной академией наук Беларуси и Национальным исследовательским центром России «Курчатовский институт» вместе с Министерством науки и высшего образования РФ подготовлена стратегия научно-технологического взаимодействия Союзного государства. Готовится также программа создания единой инфраструктуры фундаментальных и прикладных научных исследований СГ. «Очень важно, чтобы работа, которую ведут правительства, и работа в форматах СГ была взаимоувязана, не противоречила друг другу, а взаимно дополняла. Это мы можем сделать только на фундаменте сбалансированных единых реальных планов», — подчеркнул госсекретарь.

Что касается внешнеполитической деятельности, то здесь также налажено эффективное взаимодействие Беларуси и России, обратил внимание Дмитрий Мезенцев. Каждые два года министерства иностранных дел принимают программу согласованных действий в области внешней политики. В ближайшее время на совместной коллегии МИД Беларуси и России, которая пройдет в Минске, должны принять очередную такую программу. «Мы хотели бы, чтобы роль СГ и форматы СГ были востребованы внешнеполитическими ведомствами в большем объеме», — заметил госсекретарь.

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