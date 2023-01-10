Обязательные медицинские осмотры и диспансеризация являются совершенно разными направлениями в работе организаций здравоохранения, сообщила журналистам заместитель начальника главного управления организации медицинской помощи — начальник управления специализированной медицинской помощи Минздрава Татьяна Санукевич. Об этом сообщили в БелТА.

Начальник управления пояснила, что диспансеризация взрослого и детского населения проводится с целью медицинской профилактики, выявления заболеваний на ранних этапах и формирования здорового образа жизни. Порядок ее проведения закреплен в постановлении Минздрава №83 от 9 августа 2022 года и начал действовать с начала этого года. В отличие от нее обязательные и внеочередные медицинские осмотры направлены на более узкую категорию населения (постановление Минздрава №74 от 29 июля 2019 года). Их проводят медкомиссии, созданные для этого в организациях здравоохранения, медицинских частях, больницах исправительных учреждений и т.д. Обязательные медосмотры проходят работающие, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также в тех случаях, когда требуется оценка годности (негодности) к выполнению отдельных видов работ.

Таким образом, речь идет о совершенно разных направлениях. Если на диспансеризацию с определенной периодичностью будут приглашать все население, то обязательные медосмотры, как и прежде, коснутся лишь тех ситуаций, когда решается вопрос допуска пациентов к работе во вредных и опасных условиях труда. Такие обязательные медосмотры позволяют предотвратить развитие профессиональных заболеваний и обеспечить безопасные условия труда работающих.

Более подробно Татьяна Санукевич остановилась на диспансеризации. Она заметила, что ранее она была направлена на выявление хронических форм заболеваний (речь идет об утратившем силу постановлении Минздрава №96 от 12 августа 2016 года), а сейчас проводится с целью выявления факторов риска развития заболеваний. Определены группы, подлежащие диспансеризации: среди пациентов до 39 лет диспансеризация проводится один раз в три года, старше 40 лет — ежегодно.

Начальник управления подчеркнула, что за пациентами с хроническими формами заболеваний, разумеется, продолжат наблюдать и также будут приглашать на диспансеризацию. Порядок наблюдения за такими пациентами определен приказом Минздрава №1201, их лечение проводится согласно клиническим протоколам.

Суть новых подходов в выявлении факторов риска, что позволит не пропустить начало развития заболевания. Специально разработанная анкета дает возможность заподозрить наличие факторов риска развития онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа и хронических обструктивных заболеваний легких. При правильном медицинском ведении пациента и соблюдении им здорового образа жизни многих заболеваний можно избежать либо выявить их на начальных этапах, а значит, эффективнее подобрать терапию.

Пациент может записаться на прохождение диспансеризации, позвонив в регистратуру (кол-центр), через сайт поликлиники, через инфокиоск и при самостоятельном обращении в медучреждение. Пройти диспансеризацию в соответствующем кабинете предложат и тогда, когда пациент обратился в поликлинику за медпомощью с связи с какой-либо жалобой. Инициатива о проведении диспансеризации будет исходить и от сотрудников поликлиник. Ответственные за проведение диспансеризации в амбулаторно-поликлинических организациях будут обзванивать пациентов, а также рассылать приглашения по почте.

Что касается самого процесса диспансеризации, для начала пациенту нужно будет пройти анкетирование. Причем сделать это можно не только в кабинете диспансеризации, но и самостоятельно на едином портале электронных услуг НЦЭУ. Во втором случае пациент должен иметь ЭЦП и (или) биометрический паспорт. Результаты анкетирования поступят на телефон и в организацию здравоохранения. После этого из поликлиники перезвонят для согласования даты диспансеризации.

Преимущество нового подхода в том, что пациент в один день и в одном месте может пройти комплекс диагностических и лабораторных исследований, заметила Татьяна Санукевич. Медики, в частности, измерят артериальное давление, вес и рост, индекс массы тела пациента, снимут электрокардиограмму, измерят внутриглазное давление (пациентам старше 40 лет). При наличии факторов риска, установленных в результате анализа анкеты, по показаниям медработник назначит необходимые лабораторные и диагностические исследования, проведет осмотр. Кроме того будут даны рекомендации по ведению здорового образа жизни и предложат записаться к врачу общей практики, который при необходимости подберет лечение или направит на дополнительное обследование в другие организации здравоохранения.

По итогам диспансеризации пациенту выдадут выписку из медицинских документов в соответствии с постановлением Минздрава №92. Это будет основанием для освобождения от работы с сохранением заработной платы.

До внедрения нового подхода на уровне всей страны его апробировали в качестве пилотного проекта в четырех организациях здравоохранения Гродненской, Минской областей и Минска. Специалисты оценили его эффективность и рекомендовали внедрить во всех организациях здравоохранения.

Татьяна Санукевич заметила, что новый тип диспансеризации очень нравится молодежи: он значительно экономит время на медицинское обследование. Начальник управления считает, что после окончания праздников люди будут обращаться в поликлиники активнее.

Источник: http://gp.by

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