Мининформ объявляет прием заявок на третий республиканский литературный стартап LitUP. Об этом БЕЛТА сообщили в ведомстве.

Основной целью проекта является поиск, поддержка и продвижение новых перспективных белорусских авторов и проектов. Его особенность в том, что участие могут принять как именитые авторы с солидной библиографией, так и начинающие.

Интерес к конкурсу растет, расширяется география участников, с каждым годом приходит все больше работ из разных регионов Беларуси. И теперь LitUp вновь предлагает всем желающим попробовать свои силы, зажечь свою творческую звезду.

В стартапе могут принять участие именитые авторы с солидной библиографией и начинающие.

Работы на первый этап конкурса следует присылать с 11 января по 24 февраля (включительно) на электронную почту projects.zviazda@gmail.com, почтовым отправлением или по адресу: г.Минск, ул.Фрунзе,5, ОО «Союз писателей Беларуси».

Номинации конкурса: поэзия, проза, детская литература, литература для подростков, нон-фикшн.

По результатам второго этапа конкурса жюри, в состав которого входят директора ведущих государственных издательств, выберут финалистов. Финал конкурса состоится 25 марта в рамках ХХХ Минской международной книжной выставки-ярмарки.

Победители конкурса получат приоритетное право на издание своей книги в издательствах Республики Беларусь тиражом до 1000 экз.

Кроме того, на ХХХ Минской международной книжной выставке-ярмарке будут презентованы книги победителей литературного стартапа предыдущих лет.

Впервые конкурс прошел в рамках XXVIII Минской международной книжной выставки-ярмарки. На конкурс было подано более двухсот заявок как от уже известных авторов, так и от начинающих. При оценке проектов учитывались художественное мастерство, самобытность авторского стиля, актуальность темы, оригинальный подход к изложению материала.

По итогам прошлого конкурса изданы книги Екатерины Залесской — «Волшебные сны Зузочки», «Зузочка против вирусов» , Людмилы Одинцовой — «Моя комплексная сестра», Инны Зарецкой — «Я буду спасателем». К изданию также готовится книга Дарьи Нейжмак.

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