Министерство образования открыло горячую линию по вопросам организации и проведения централизованного экзамена и вступительной кампании в учреждения высшего образования. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе ведомства.



Горячая линия будет работать до 28 апреля 2023 года. В будние дни можно обратиться с 14.00 до 18.00 по телефону (017) 222-43-12.

Сегодня в Беларуси в 144 пунктах проведения состоится репетиционный централизованный экзамен (ЦЭ). Как ранее сообщалось, участие в нем примут около 53 тыс. школьников. Результаты можно будет узнать на сайте РИКЗ по данным паспорта через 2-3 недели после сдачи экзамена.

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