Постановлением №509 Министерства образования от 30 декабря 2022 года скорректировано ведомственное постановление №184 от 11 июля 2022 года «Об аттестации учащихся при освоении содержания образовательных программ общего среднего образования», сообщает БелТА со ссылкой на Национальной правовой интернет-портал.

Согласно постановлению №509, учащиеся, осваивающие содержание образовательной программы на дому (на основании приказа руководителя отдела (управления) образования местного исполнительного и распорядительного органа), освобождаются от выпускных экзаменов, централизованных экзаменов по завершении обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования.

Экстерны, содержащиеся в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы МВД, лечебно-трудовых профилакториях МВД, пройдут итоговые испытания по завершении обучения и воспитания на III ступени общего среднего образования в виде выпускного экзамена.

В инструкцию по организации и проведению централизованного экзамена (ЦЭ) внесли уточнение понятия сертификата ЦЭ, установление формы сертификата ЦЭ. Согласно инструкции, при проведении ЦЭ в аудиториях должны находиться педагогические работники. Для каждой аудитории определят не менее трех работников, в числе которых преподающий учебный предмет, по которому проводится ЦЭ.

Участникам ЦЭ при выполнении экзаменационных работ по учебным предметам «Химия» и «Физика» разрешат использовать калькулятор, который не является средством хранения, приема и передачи информации.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Источник: http://gp.by

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