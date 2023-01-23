По прогнозам Министерства труда и социальной защиты, заработные платы работников бюджетных сфер вырастут в этом году на 16%. Об этом в эфире «Беларусь 1» заявила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич, сообщает БелТА.

Категории граждан с невысокой заработной платой всегда уделялось особое внимание, отметила Ирина Костевич. «В этом году они могут рассчитывать, что доходы вырастут. На выплату зарплат в бюджетных отраслях (здравоохранение, образование, культура, спорт и социальное обслуживание) предусмотрено Br15,6 млрд. С 1 января 2023 года увеличилась базовая ставка до Br228, что на 10% больше по отношению к 1 января прошлого года. Вслед за базовой ставкой начали расти стимулирующие, компенсирующие выплаты, потому что они привязаны к ней», — рассказала она.

Министр добавила, что в этом году размер стимулирующих выплат увеличился не только за счет базовой ставки, но и благодаря тому, что на них будет выделено больше финансов. Из бюджета на эти выплаты будет направлено более Br900 млн, из них Br350 млн — это дополнительные расходы по отношению к 2022 году. «Зарплата в бюджетной отрасли будет расти. Мы прогнозируем, что ее рост составит где-то 16% — в среднем на Br200», — заявила Ирина Костевич.

В прошлом году трижды пересматривался размер пенсий. В этом году глава государства поставил задачу также сделать три индексации, подчеркнула глава Минтруда. «Мы уже думаем, как выполнить это поручение. Конечно, все зависит от того, как будет работать экономика и как будут формироваться доходы Фонда социальной защиты. При этом из бюджета фонда запланировано направить Br18,8 млрд только на выплату пенсий, а в этой сумме только на повышение пенсий предусмотрено Br2,5 млрд», — заключила она.

Источник: http://gp.by

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