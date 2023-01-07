В Беларуси с 1 января 2024 года повысится уровень социальных гарантий гражданам по предоставлению пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам — так называемым больничным. Это предусмотрено решением правительства №945 от 30 декабря 2022 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

Поясняется, что вступление в силу норм постановления с 1 января 2024 года обусловлено тем, что необходимо провести в течение 2023 года ряд организационных и технологических мероприятий со стороны организаций (нанимателей) и Фонда соцзащиты населения.

В Минтруда рассказали об изменениях, которые произойдут с 1 января 2024 года. Так, минимальный размер больничных будет рассчитываться из размера минимальной зарплаты (МЗП). Сейчас это 50% БПМ в среднем на душу населения — Br169,92.

Увеличится размер больничных для граждан, которые работают с уплатой взносов в бюджет фонда 10 лет и более. Для них больничный с первого дня болезни будет оплачиваться в размере 100% утраченного заработка, в то время как при стаже менее 10 лет — 80% утраченного заработка. Сейчас пособие по временной нетрудоспособности первые 12 дней возмещает 80% утраченного заработка, остальные дни болезни — 100%. Как подчеркнули в Минтруда и соцзащиты, для работающих граждан, имеющих право на пособие с первого дня в размере возмещения 100% утраченного заработка (пособие по уходу за ребенком, по беременности и родам и т.д.), подходы не изменились.

Увеличится размер среднедневного заработка, применяемого для расчета больничных. Будут учитываться все выплаты, на которые начисляются обязательные страховые взносы в бюджет фонда на социальное страхование по всем работодателям (в том числе бывшим) в расчетном периоде. В действующей редакции в расчет среднедневного заработка включаются только те выплаты, которые связаны с трудовым результатом (в расчет не берутся единовременные выплаты, например, материальная помощь, пособие на оздоровление и др.) и только по текущему работодателю.

Еще одно изменение связано с тем, что больничные будут назначаться только по основному месту работы с учетом заработка у всех работодателей. На основании данных, предоставленных Фондом соцзащиты, работодатель рассчитает и выплатит пособие с учетом зарплаты со всех мест работы. Сейчас пособие назначается у каждого работодателя, с которым оформлены трудовые отношения на момент открытия больничного, с учетом соответствующего заработка.

Кроме того, право на больничные будет определяться при условии нетрудоспособности по всем местам работы. На данный момент пособие назначается только по тем местам работы, куда работник предоставил документ, подтверждающий временную нетрудоспособность.

В Минтруда и соцзащиты заметили, что эти преференции для граждан и их нанимателей стали возможными за счет изменения подходов по определению расчетного периода для исчисления больничного. Так, при определении расчетного периода будут учитывать календарные дни 18 месяцев (кроме периодов простоев и отпусков за свой счет по инициативе нанимателя, периодов временной нетрудоспособности и периодов получения других социальных выплат). Отмечается, что это позволит исключить случаи искусственного завышения среднедневного заработка и максимально справедливо определить сумму больничного с учетом участия граждан в системе государственного социального страхования. Действующей редакцией предусмотрено, что в расчет больничного берутся шесть месяцев в период занятости.

Комплекс изменений планируется внедрить за счет организации централизованного расчета среднего заработка и продолжительности уплаты взносов на соцстрахование. Эти параметры будут рассчитывать органы Фонда соцзащиты на основании данных персонифицированного учета и предоставлять бухгалтерской службе по ее запросу через корпоративный портал фонда. Решение о централизации расчета минимизирует количество ошибок при расчете больничных бухгалтерскими службами организаций.

Специалисты уверены, что нововведения позволят установить равные подходы по оплате больничных в зависимости от участия граждан в системе государственного социального страхования, снизить нагрузку на бизнес при выполнении функций администрирования больничных (назначение и расчет пособия), а также уменьшить число ошибок бухгалтерских служб при расчете размеров больничных.

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