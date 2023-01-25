Постановлением Министерства юстиции установлены новые сроки хранения отдельных видов документов, сообщили БелТА в ведомстве.

Новая редакция перечня типовых документов утверждена после приведения актов законодательства в соответствие с законом от 25 ноября 2011 года № 323-З «Об архивном деле и делопроизводстве» (в редакции от 18 апреля 2022 года) постановлением Министерства юстиции от 30 августа 2022 года №115. Постоянный срок хранения заменен на временный для 11 видов документов.

Департамент по архивам и делопроизводству Министерства юстиции с заинтересованными государственными органами дополнительно проработал и подготовил предложения по замене постоянного срока хранения временным еще для 56 видов документов. Таким образом, по результатам проделанной в 2022 году работы из 306 видов документов постоянного срока хранения сокращен срок для 67 видов.

Постановлением Министерства юстиции от 11 января 2023 года №1 внесены изменения в постановление Министерства юстиции от 24 мая 2012 года №140 «О перечне типовых документов». В частности, постоянный срок хранения заменен временным (10 лет) для регламентов, инструкций, правил, положений, методических указаний и рекомендаций; протоколов собраний коллективов работников, переписок по основной деятельности, планов выборочных проверок и отчетов о контрольной деятельности; документов о состоянии работы по рассмотрению обращений граждан (докладные записки, анализы, сводки, обзоры и др.). Для документов об организации и проведении конференций, семинаров, круглых столов и торжеств установлен срок хранения 5 лет.

Дополнительно по предложению Национального центра защиты персональных данных в перечень типовых документов включены документы по защите персональных данных. В их числе — согласия субъектов персональных данных на обработку их персональных данных (хранятся 1 год после окончания срока, на который дается согласие), заявления субъектов персональных данных (1 год), уведомления о нарушениях систем защиты персональных данных (3 года).