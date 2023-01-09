Каждый должен внести свою лепту в Год мира и созидания. Такое мнение в эфире телеканала ОНТ высказал митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, сообщает БелТА.

«Каждый должен внести свою лепту, каждый на своем месте. Мир и согласие в семье, трудовом коллективе, внимание к себе, работа над собой, стремление измениться к лучшему — вот основа того, чтобы год принес добрый результат в пределах всей страны, — сказал митрополит Вениамин. — Господь никогда не дает задачу выше человека, и Он готов помогать в этом. Но важно, чтобы мы не забывали давнюю пословицу, которая говорит: что имеем — не храним. Поэтому важно, оглядываясь на другие страны и народы, понимать то великое благо, которое мы имеем, бережно к этому относиться и с благодарением к Богу».

По его словам, очень важно проникать в смыслы, заложенные в Библии. «Смотреть, как зло или грех отдельного человека, грех людей во множестве или даже народов навлекали гнев Божий, скорбь и неприятность на ту или иную страну или народ, — подчеркнул митрополит Вениамин. — С другой стороны, молитва, покаяние, творение добрых дел, исправление одного человека или множества людей привлекало милость Божью. И история повторяется. Мы пишем историю, и каждый человек делает свой вклад. Важно, чтобы этот вклад был значимый, положительный. Существует давняя присказка, что каждая война когда-то заканчивается миром. К этому нужно прийти поэтапно, пошагово. Потому столь важен этот призыв как начало действия, которого ждут многие люди и в Украине, и в России, и во всем мире. Потому что эта напряженность, скорбь, связанная с событиями, происходящими в Украине, должна быть разрешена. Разрешена в духе божественных заповедей, в умиротворении ситуации и к тому, чтобы два братских народа были не разделены, а вернулись к своим добрым отношениям, чтобы мир и согласие были на украинской земле».

Источник: http://gp.by

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