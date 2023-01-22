Пока в реестре не так много сайтов, но шанс нарваться на подозрительный есть

Деньги, не будучи миллиардером, нужно беречь и не отдавать кому попало. О наших кровно заработанных заботится налоговая, как бы это ни звучало. Там обновили список опасных сайтов. Никакого экстремизма, и не то чтобы это со стопроцентной гарантией мошенники. Но данные владельцев, как правило, неизвестны.

А вооружен этим знанием – в нашем случае, значит – предупрежден. В перечне в основном ресурсы, которые оказывают разного рода услуги: ремонт авто и перетяжка мебели, на все руки мастера и те, кто предлагают оформить липовые документы, что, понятное дело, вне закона. Особенно обидно за сервис по доставке картошки. Нехорошо это – спекулировать на святом.

Сергей Козенко, начальник управления оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам г. Минска: «Если вы не видите, кто вам предлагает товар, работу, услугу, закройте эту страницу, найдите другую, где вы найдете эти сведения. Потому что потерять деньги легко. Даже если мы находим по обращению заявителя. Человеку это помогает очень мало, потому что мы ищем не для того, чтобы вернуть деньги обманутому потребителю, а чтобы привлечь к ответственности нарушителей. В любом случае, свои деньги он отдаст и уже вряд ли вернется».

Пока в реестре подозрительная сотня. Сайтов не так много, но шанс нарваться есть. В общем, семь раз отмерь, прежде чем один раз кликнуть мышкой. Помните об интернет-гигиене. А то ведь потребитель зачастую и сам обманываться рад. Потом поди защити свои права!

ОНТ