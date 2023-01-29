Такой вопрос «Авангард» задал будакошелевцам в преддверии Международного дня без интернета.

Надежда ИВАНОВА, пенсионер:



– Пользуюсь интернетом ежедневно и захожу туда, как только появляется свободная минутка. Чаще всего для того, чтобы узнать новости, оплатить услуги в онлайн-банкинге или найти новые рецепты, чтобы порадовать родных. На отдыхе интернетом вообще не пользуюсь – посвящаю время новым впечатлениям.

Дмитрий КАЛЕНЧУКОВ, рабочий стройбригады:



– Я, конечно, часто захожу в интернет, но спокойно провожу без него большую часть свободного времени. Сегодня, например, еще ни разу не заходил. Бывало, и по полмесяца не пользовался. Из всего разнообразия занятий в интернете предпочитаю общаться с друзьями в соцсетях и слушать музыку. А вообще, для меня реальная жизнь намного интереснее.

Надежда МОИСЕЕНКО, работник Гомельского завода литья и нормалей:

– Телеграм, Вайбер, Инстаграм просматриваю ежедневно. Соцсети играют важную роль в моей жизни: с их помощью узнаю новости и общаюсь с друзьями и коллегами. Несколько раз в году выбираюсь к бабушке в поселок, где совсем нет интернета. Но там занятий и без этого хоть отбавляй: по хозяйству помогаю, читаю, гуляю по поселку, купаюсь в речке, цветы собираю. В общем, скучать по телефону или компьютеру не приходится.

Андрей ГОСТЕВ, учащийся Гомельского лицея железнодорожного транспорта:

– Очень люблю посидеть в Инстаграме. Но однажды случилось так, что желание находиться в интернете пропало, и я не пользовался им около месяца. В это время занимал себя бытовыми хлопотами, общением с друзьями. Глобальная сеть хранит в себе много полезной информации, однако мне больше по душе времяпрепровождение без интернета.

Алина ЮРИНСКАЯ

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