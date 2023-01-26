Такие выставки, как «Беларусь интеллектуальная», необходимо организовывать чаще, заявил корреспонденту БЕЛТА секретарь первичной организации БРСМ Белорусского университета физической культуры Максим Кривальцевич.

«Мы с ребятами посетили выставку «Беларусь интеллектуальная». Обратил внимание, что здесь много молодежи, студентов. Люди приходят, несмотря на то, что будний день, смотрят, наблюдают. Им нравится. Если такие выставки организовывать чаще, значит, здесь будет больше людей и они будут узнавать о том, что происходит в Беларуси. Что наша страна не стоит на месте, она развивается, создает электромобили, беспилотники. Все это очень интересно», — рассказал Максим Кривальцевич.

У студентки спортивно-педагогического факультета спортивных игр и единоборств БГУФК Юлии Ломейко тоже очень позитивные эмоции от выставки. «Здорово, что ее продлили. И у белорусов и гостей нашей страны появился шанс побывать и увидеть все своими глазами. Как действующей спортсменке, мне было очень интересно узнать о новых отечественных витаминах, которые, я думаю, в дальнейшем будут обязательно назначать врачи», — отметила девушка.

Выставка научно-технических достижений «Беларусь интеллектуальная» проходит в Минске. Достижения и разработки демонстрируют ученые НАН Беларуси, представители учреждений образования, научно-исследовательских государственных и частных организаций страны, технопарков, занимающихся научными исследованиями. На выставке также представлено более 400 экспонатов. Среди них натурные образцы (в том числе крупногабаритная техника), макеты, мультимедийные презентации на больших экранах.

Экспозиция организована по кластерному принципу, предполагающему объединение и логическую связь крупных тематических блоков, развиваемых в Беларуси и наиболее актуальных в настоящее время. В числе кластеров искусственный интеллект, IT-технологии, робототехника; инновационное приборостроение; электротранспорт и его базовые компоненты, летательные аппараты; обороноспособность и военная наука; экология, природопользование; биотехнологии; фармация, здравоохранение, медицина; агропромышленный комплекс, продовольствие; пространство молодежных инициатив.

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