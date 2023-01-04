Семья – это одна из важнейших ценностей, созданных человечеством за всю историю его существования. Проблема, которая разрушает семью из нутрии – это конфликты и совершаемое на их почве насилие.

Бытовое насилие это – это преступления, совершенные самыми близкими для каждого из нас людьми: отцом, матерью, сестрой, братом, мужем, женой. Другими словами, к правонарушениям, совершенным в сфере семейно-бытовых отношений, относятся противоправные деяния, посягающие на жизнь и здоровье, личную свободу, честь и достоинство людей, в основе которых лежат длительные личные неприязненные отношения либо внезапно возникшие конфликты между близкими родственниками, членами семьи.

Современные жизненные реалии все чаще заставляют задуматься над тем, что семейное насилие – это не только причинение физического вреда, но в большей степени систематическое психическое воздействие одного члена семьи на другого, путем унижения, оскорбления, усиления экономической и иной зависимости.

Нередко «бытовые» конфликты происходят и в семьях, считающихся добропорядочными, в которых порой совершается «тихое» насилие.

Если вы стали жертвой правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, если членом семьи Вам причинены телесные повреждения, незамедлительно обратитесь в орган внутренних дел по месту жительства. Вам будет выдано направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы с целью установления степени тяжести телесных повреждений. В случае причинения легких телесных повреждений, не повлекших кратковременное расстройство здоровья, правонарушителя можно привлечь к административной ответственности по ст. 10.1 КоАП Республики Беларусь. В случае причинения телесных повреждений, повлекших кратковременное расстройство здоровья, свои права Вы можете защитить в частном порядке, путем подачи заявления в суд о привлечении виновного лица к уголовной ответственности по ст. 153 УК Республики Беларусь. А в случае если правонарушитель создал обстановку при которой Вы реально опасались за свою жизнь и здоровье, в отношении дебошира может быть возбуждено уголовное дело по ст.186 УК Республики Беларусь.

Выявление и пресечение бытовых правонарушений и преступлений являются одной из форм профилактики и предупреждения более тяжких преступлений против жизни и здоровья граждан, особенно совершенных в сфере бытовых отношений.

Помните, безнаказанность – наиболее мощный фактор провоцирующий и стимулирующий насилие!

За безотлагательной помощью жертвам домашнего насилия можно обратиться в оперативно-дежурную службу Буда-Кошелевского РОВД 2-12-49 или 102.