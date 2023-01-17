Одна из основных причин пожаров — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.

Спасатели напоминают, что при использовании электрооборудования категорически запрещается пользоваться самодельными и неисправными электронагревательными приборами, перегружать электрические сети, эксплуатировать провода и кабели с поврежденной изоляцией, оставлять без присмотра включенные аккумуляторные батареи, зарядные устройства, электроприборы, пользоваться ими во время грозы, располагать рядом с электроприборами легковоспламеняющиеся вещества и материалы, использовать лампы накаливания без плафонов.

13 января в ЦОУ Жодинского городского отдела по ЧС поступило сообщение о загорании балкона по просп.Ленина, 11. Происходило открытое горение балкона на втором этаже. В результате пожара уничтожена отделка и остекление балкона, серьезно повреждена отделка квартиры, мебель и бытовая техника. Также повреждено остекление балкона, расположенного выше, закопчен фасад здания и лестничная клетка. Рассматриваемая причина пожара — нарушение правил эксплуатации электрооборудования, а именно зарядка автомобильной аккумуляторной батареи на балконе.

МЧС напомнило о главных правилах безопасной эксплуатации аккумуляторных батарей и зарядных устройств. Включать зарядное устройство нужно только после того, как оно подключено к аккумулятору. Если зарядное устройство перегрелось, необходимо немедленно отключить его от аккумулятора и от сети. Нельзя оставлять аккумуляторные батареи и зарядные устройства, включенные в электрическую сеть, без присмотра. По окончании зарядки обязательно отключить зарядное устройство от сети. Заряжать аккумуляторные батареи следует только в помещении с интенсивной приточно-вытяжной вентиляцией и без превышения токов зарядки, установленных в эксплуатационной документации на АКБ.

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