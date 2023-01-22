Выходить на тонкий лед опасно для жизни. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.

Так, очередная трагедия произошла 16 января. Около полудня мужчина 1977 года рождения отправился рыбачить на озеро вблизи деревни Хотеново Смолевичского района. Днем он созвонился с родными и сообщил, что с ним все в порядке. Позже они уже не смогли дозвониться до мужчины и забили тревогу. Приехавшие родные обнаружили автомобиль рыбака, но самого мужчину не нашли и сообщили в службу спасения о его пропаже.

К поискам подключились спасатели. Спустя час вблизи полыньи спасатели обнаружили вещи мужчины, а затем и самого мужчину без признаков жизни.

МЧС еще раз напоминает, что выходить на неокрепший лед опасно для жизни. Относительно безопасным считается лед толщиной 7-10 см, определить толщину можно визуально — на цвет. Если лед зеленого или голубовато-зеленого цвета, он выдержит человека, если он грязный, буро-серый, то вполне вероятно, что нет. Лед считается непрочным около устья рек и притоков, вблизи бьющих ключей и стоковых вод, а также деревьев, кустов и камыша.

belta.by