Областное отделение Белорусского фонда мира предложило провести урок мира и созидания в первый день после каникул. Идею подхватили школы со всех районов региона.

К школьникам пришли представители власти, общественники, лидеры мнений. Они рассказали о национальных традициях белорусов, истории родного края, инициативах БФМ.

Гимназия Брагина



Рогачевский район



Вербовичская базовая школа Наровлянского района



Буда-Кошелевский район



Кормянский район



Петриковский район

Лельчицкий район

Житковичский район



Мозырский район



Жлобинский район



Источник: http://gp.by

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