Областное отделение Белорусского фонда мира предложило провести урок мира и созидания в первый день после каникул. Идею подхватили школы со всех районов региона.
К школьникам пришли представители власти, общественники, лидеры мнений. Они рассказали о национальных традициях белорусов, истории родного края, инициативах БФМ.
Гимназия Брагина
Рогачевский район
Вербовичская базовая школа Наровлянского района
Буда-Кошелевский район
Кормянский район
Петриковский район
Лельчицкий район
Житковичский район
Мозырский район
Жлобинский район
Источник: http://gp.by
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