Областное отделение Белорусского фонда мира предложило провести урок мира и созидания в первый день после каникул. Идею подхватили школы со всех районов региона.

К школьникам пришли представители власти, общественники, лидеры мнений. Они рассказали о национальных традициях белорусов, истории родного края, инициативах БФМ.

Гимназия Брагина

Рогачевский район

Вербовичская базовая школа Наровлянского района

Буда-Кошелевский район

Кормянский район

Петриковский район

Лельчицкий район

Житковичский район

Мозырский район

Жлобинский район


Источник: http://gp.by
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