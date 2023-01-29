Бойцы ЧВК «Вагнер» взяли Соледар, один из ключевых городов на пути освобождения Донбасса, и успешно продвигаются к Бахмуту. В немецком Рамштайне высокопоставленные чиновники стран НАТО схлестнулись в вопросе выделения военной помощи Украине. Балабол Арестович подал в отставку из‑за того, что в кои‑то веки сказал правду о работе украинской ПВО, а в крушении вертолета под Киевом погибло руководство МВД «незалежнай». Официальный Киев, вместо того чтобы думать, как установить в своей стране мир, кажется, только и делает, что нагнетает, жертвует собственным суверенитетом и тысячами жизней в угоду геополитическим и бизнес‑интересам США и НАТО. Вести с украинского фронта комментируют эксперты.

Сказано

Президент Беларуси Александр Лукашенко:

— Сегодня безопасность для нас, не только для России, еще важнее. Вы знаете замыслы наших западных соседей. Не только Украины. Они пытаются и Украину использовать против Беларуси. Но что меня поражает и приятно удивляет — Украина пока держится. Она на провокации против Беларуси не идет. Хотя ее активно подталкивают наши западные соседи.

На встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 19 января 2023 года.

Танки грязи не боятся

Пожалуй, вопрос номер один для Украины нынче — это чем воевать. Технику, в том числе тяжелое вооружение, Украина, как водится, клянчит у своих западных хозяев. Требует причем всего самого современного и передового — одними «Химарсами», «Байрактарами» и «Джавелинами» да старыми танками Т‑72 Зеленского и его компанию теперь не задобришь. Впрочем, пока одни страны и отдельные политики в других подобные ура‑милитаристские настроения только поддерживают, другие осторожничают. Эксперты тому называют несколько причин. Боятся, что вооружение не сможет должным образом показать себя на поле боя, а то и вовсе будет захвачено российской армией — это раз. Понимание того, что увеличение ставок приведет не к миру, а к дальнейшей эскалации — это два. Да и сами государства прежде всего должны думать о собственной безопасности, а не об украинских хотелках…

— Сейчас Украина оружия требует все больше и больше, — отмечает политолог Алексей Беляев. — Но если раньше они делали вид, что оружие им нужно оборонительное, то сейчас речь зашла о танках. А это явно наступательное вооружение. Украина не скрывает, что она готовится к серьезным боевым действиям, которые в первую очередь связаны с активностью и наступлением. Танки они бы и готовы взять любые, но страна уже получила достаточно большое их число — более 350. Различной модификации старой советской техники, которая стояла на вооружении в Польше и Чехии. Понятно, что технику давали по принципу «на тебе, боже, что нам негоже». Сейчас же Украина требует современные немецкие «Леопарды». Почему именно их? Во‑первых, такой техники в Европе достаточно много. Их не надо перебрасывать, как те же американские «Абрамсы», из‑за океана, — свою роль играют издержки на логистику, транспортные расходы и так далее. Польша, у которой около 250 подобных машин на своем вооружении, получила их уже давно, поэтому страна предлагала сделать следующий «финт ушами»: передать старые «Леопарды» Украине взамен на получение от Германии новых. Точно на такое же была согласна и Чехия. Весь вопрос адресован в сторону Германии, ведь передача производимых ими танков третьими странами возможна только с согласия самой Германии. Именно поэтому Германии выкручивали руки.

Некоторые депутаты, впрочем, прямо напомнили немецкому руководству, чем в сороковых им аукнулось, когда немецкие танки воевали в Украине против России (читай, СССР). Голос ра­зума восторжествовал, и Германия пока действительно пошла в отказ. Алексей Беляев объясняет почему:

— Нужно понимать, что там есть разные политические силы, у которых диаметрально‑противоположная позиция по поводу поставок вооружений Украине.

Социал‑демократическая партия Германии, представителем которой является Шольц, занимает сегодня сдержанную и умеренную позицию, не стремится к эскалации. Они не могут заявить напрямую, что танки не дадут никогда и ни при каких обстоятельствах, но все понимают, что есть определенная зависимость Германии от России, в том числе есть определенные политические связи. Ведь что такое передача танков Украине? Это эскалация. И такой шаг будет воспринят крайне негативно, как вызов, сигнал о том, что Германия вступает в войну.

Быстрая дорога домой

Второй нюанс — кто будет воевать. Потери Украины огромны. По данным немецкой разведки, просочившимся в печать, ВСУ только в боях за Бахмут ежедневно теряют трехзначное число солдат. И это, напомним, не единственное направление. Новый виток набирает и мобилизация. Военное руководство «незалежной» получило задачу сформировать резервы. Мало того, взяться собираются и за военнообязанных мужчин‑украинцев, спешно выехавших с начала СВО за рубеж. Вести их воинский учет будут дипломатические ведомства, они же должны способствовать возвращению таких граждан в страну. И это к вопросу о том, чем может Запад действительно помочь Украине.

— Страну покинуло несколько миллионов украинцев, из них уехало около двух миллионов мужиков, которые, по сути, сбежали от мобилизации, — напоминает председатель правления РГОО «Белорусское общество «Знание» Вадим Гигин. — То, что их каким‑то образом нужно призывать, говорят и киевские власти, и польские генералы. Одно дело — украинские женщины, дети. Но когда европейцы, которые помогают украинцам, видят мужиков, которые все ходят и требуют себе пособий и особого внимания… Требовать, во‑первых, уже трудно. Жители стран ЕС дают отпор обнаглевшим. С другой стороны, это полностью подрывает всю риторику Запада. Мол, если они говорят, что весь украинский народ как один противостоит России, то почему не на фронте вот они?

Ленд‑лиз в обмен на суверенитет

Подобные телодвижения Запада в сторону Украины, впрочем, для страны не больше чем медвежья услуга. Выгодополучатели давно известны. Во что благодаря подобной «помощи» превратилась страна, тоже вполне понятно. Директор Центра по проблемам европейской интеграции политолог Юрий Шевцов настаивает: это государство независимым теперь назвать тяжело.

— Оружие у них извне, да еще и в долг. Все остальное — тоже извне, — констатирует он. — Экономика почти не работает. Энергетика…

Украина — это государство, которое находится на содержании Запада. Им в своем сегодняшнем эмоциональном состоянии кажется, что все это нормально, что они защищают Запад, но ведь им в любом случае за все это придется расплачиваться. Бесплатно им никто ничего не дает. Эмоциональное ослепление от потока ленд‑лиза, от того, что идет с Запада, затмевает главное: страна потеряла возможность самостоятельного развития, причем надолго. Теперь эта проблема нескольких поколений вперед.

Прямая речь

Александр Тищенко, эксперт по национальной безопасности:

— Обстановка вокруг Украины все больше начинает резонировать. Причем в худшую сторону. Народы, правительства, экономика, политика, энергетика, финансы и даже культура находятся в критическом разладе. В мире исчезло единство. Ооновские принципы, общечеловеческие подходы и признаки цивилизации рухнули безвозвратно. Вирус Украины стимулирует мировое разложение и хаос. Это уже новый вид пандемии, пожирающий мировой разум и логику. Все больше и больше стран ощущают максимальные перегрузки от падения. Сытый век Запада кончился.

Военная обстановка также подходит к новому рубежу. Поставок натовских вооружений, особенно танков и ракет средней дальности, Киев требует беспардонно. Смысл этих притязаний постоянно держится на получении возможностей атаковать красные линии с Россией, особенно Крым. Постоянно в киевском прицеле держится и Беларусь.

При всем при этом и Берлин, и Париж, и даже Вашингтон понимают, что с западным оружием Украина уже будет напоминать обезьяну с гранатой. Во‑первых, ВСУ не обучены использованию новой техники, а во‑вторых, прежнего доверия ни Зеленскому, ни его армии уже нет. Вооружать режим, придерживающийся идей нацизма, не гнушающийся преступных методов ведения войны, громящий мирное население, атомные электростанции и гражданские объекты, опасаются все.

Традиционная западная тактика взять Россию и Беларусь на истощение провалилась. Все указывает на то, что всем в Европе и мире уже хочется скорейшего поражения Киева. В этом случае удовлетворенных будет значительно больше. Я бы сказал, что Запад своими проявлениями всячески старается подтолкнуть Россию на более решительные действия. Украина стала мировой обузой. В случае поражения Зеленского Россия по‑прежнему останется для Запада агрессором, но вот Украине уже платить не придется по причине отсутствия таковой. Запад идет по схеме: нет Украины — нет ­проблем.

Источник: http://gp.by

© Правда Гомель