Вероника Исаченко из Гомеля хоть и взрослый ребёнок, но в чудеса продолжает верить. Мечтает не о гаджетах, красивых нарядах или каких-то эксклюзивных игрушках, как многие её сверстники. Вероника мечтает чувствовать себя свободно, быть здоровой и избавиться от необходимости постоянных уколов. У девочки есть сложное заболевание – сахарный диабет 1 типа, который накладывает серьёзный груз обязательств в виде регулярных инъекций инсулина, мониторинга уровня сахара в крови, строгой диеты.

Облегчить жизнь человека с таким заболеванием может инсулиновая помпа или как её часто называют – искусственная поджелудочная железа. Это небольшой прибор, который через специальную канюлю непрерывно подаёт в организм человека инсулин.

Но такое оборудование стоит немалых средств. На инсулиновую помпу, систему мониторирования и комплектующие необходимо 22 424 рубля. Таких денег в семье нет, но есть огромное желание улучшить качество жизни Вероники, дать ей возможность быть более свободной. Мама девочки за помощью обратилась в Центр «Вера».

В декабре 2022 года Центр начал ведение благотворительного сбора в поддержку Вероники Исаченко. На данный момент удалось собрать уже 70% от необходимой суммы. Остаток по сбору составляет 6658 рублей. Вероника и её мама очень надеются, что сбор в скором времени удастся закрыть и ребёнок получит шанс на жизнь без уколов.

Веронике сейчас 12 лет, 8 из них она живёт с диабетом 1 типа, (инсулинозависимый). Поставить диагноз ребёнку смогли только в реанимации, куда она попала в критическом состоянии. Врачи долго не могли понять, почему ребёнок слабеет и теряет вес. Проблему обнаружили после полного обследования и анализа крови на сахар.