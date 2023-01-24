Вероника Исаченко из Гомеля хоть и взрослый ребёнок, но в чудеса продолжает верить. Мечтает не о гаджетах, красивых нарядах или каких-то эксклюзивных игрушках, как многие её сверстники. Вероника мечтает чувствовать себя свободно, быть здоровой и избавиться от необходимости постоянных уколов. У девочки есть сложное заболевание – сахарный диабет 1 типа, который накладывает серьёзный груз обязательств в виде регулярных инъекций инсулина, мониторинга уровня сахара в крови, строгой диеты.
Облегчить жизнь человека с таким заболеванием может инсулиновая помпа или как её часто называют – искусственная поджелудочная железа. Это небольшой прибор, который через специальную канюлю непрерывно подаёт в организм человека инсулин.
Но такое оборудование стоит немалых средств. На инсулиновую помпу, систему мониторирования и комплектующие необходимо 22 424 рубля. Таких денег в семье нет, но есть огромное желание улучшить качество жизни Вероники, дать ей возможность быть более свободной. Мама девочки за помощью обратилась в Центр «Вера».
В декабре 2022 года Центр начал ведение благотворительного сбора в поддержку Вероники Исаченко. На данный момент удалось собрать уже 70% от необходимой суммы. Остаток по сбору составляет 6658 рублей. Вероника и её мама очень надеются, что сбор в скором времени удастся закрыть и ребёнок получит шанс на жизнь без уколов.
Веронике сейчас 12 лет, 8 из них она живёт с диабетом 1 типа, (инсулинозависимый). Поставить диагноз ребёнку смогли только в реанимации, куда она попала в критическом состоянии. Врачи долго не могли понять, почему ребёнок слабеет и теряет вес. Проблему обнаружили после полного обследования и анализа крови на сахар.
Для мамы и Вероники – это стало потрясением. Однако времени горевать не было. Нужно было учиться жить в новых реалиях: наладить режим питания, а вместе с ним установить график уколов инсулина, измерений уровня сахара в крови, откорректировать меню ребёнка. Каждая порция теперь для Вероники проходит через весы, а ежедневный рацион строго регламентирован.
Покупка инсулиновой помпы позволит Веронике получать инсулин без инъекций и делать это незаметно для окружающих. Есть здесь и множество других преимуществ. Инсулиновая помпа снижает риск заражения крови.
Для детей с диабетом инсулиновая помпа – необходимый гаджет. Такая система заблаговременно предупреждает своего владельца о низких сахарах, что помогает вовремя отреагировать, не допустить критического состояния гипогликемии и сохранить свою жизнь.
Несмотря на диагноз, Вероника старается жить активно. Она хорошо учится в школе, планирует возобновить обучение в художественной школе, много гуляет. Но одной из главных её желаний остаётся инсулиновая помпа, которая в буквальном смысле «развяжет руки» ребёнку и улучшит её качество жизни.
Как помочь?
И хоть большая часть средств уже собрана, остаток по сбору для Вероники остаётся немаленькой – 6658 рублей. Поддержать девочку можно с помощью посильного пожертвования на благотворительные реквизиты Центра с указанием назначения платежа «Вероника Исаченко. Любая сумма – это серьёзная помощь для Вероники.
Электронный платеж
С помощью банковской карты (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Белкарт) Вы можете внести пожертвование. Чтобы внести пожертвование, Вам необходимо указать сумму пожертвования и нажать кнопку «Пожертвовать». После нажатия кнопки «Пожертвовать» Вы перейдете на специальную защищенную платежную страницу bePaid. На открывшейся странице Вам необходимо ввести данные вашей карты и подтвердить пожертвование, нажав кнопку «Оплатить».