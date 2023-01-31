На прямой линии «Гомельскай праўды» председатель Гомельской областной нотариальной палаты

Как правильно оформить наследственные права?

Когда можно подписать брачный договор?

Какие документы необходимы для получения доверенности?

Ответы на эти и другие вопросы можно получить на прямой линии «Гомельскай праўды».

Гость редакции – председатель Гомельской областной нотариальной палаты ШИХАНЦОВА Светлана Николаевна.

Звоните в пятницу, 3 февраля, с 10.00 до 11.00 по телефону прямой линии 8 (0232) 33-26-89.

Также присылайте вопросы на адрес gp@gp.by с пометкой «Прямая линия».