На прямой линии «Гомельскай праўды» председатель Гомельской областной нотариальной палаты
- Как правильно оформить наследственные права?
- Когда можно подписать брачный договор?
- Какие документы необходимы для получения доверенности?
Ответы на эти и другие вопросы можно получить на прямой линии «Гомельскай праўды».
Гость редакции – председатель Гомельской областной нотариальной палаты ШИХАНЦОВА Светлана Николаевна.
Звоните в пятницу, 3 февраля, с 10.00 до 11.00 по телефону прямой линии 8 (0232) 33-26-89.
Также присылайте вопросы на адрес gp@gp.by с пометкой «Прямая линия».