Школьники побывали в столице нашей страны в прошлую субботу. В музее Великой Отечественной войны ребятам рассказали о подвиге советского народа, а также об отдельных героях – Николае Гастелло, деде Талаше, Марате Казее, Константине Заслонове и других. Живой интерес у школьников вызвала экспозиция с техникой. Жаль только, что нельзя было экспонаты потрогать руками.

Музей – уникальное место, и полтора часа, отведенные на экскурсию, пролетели совсем незаметно. Ребята уверены, что вернутся сюда снова.