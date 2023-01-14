Наш сегодняшний герой – заместитель директора ОАО «Гомельлен» Николай Бабушкин, человек увлеченный и творческий, настоящий патриот своей страны, который с оптимизмом смотрит в завтрашний день, не боится брать на себя ответственность, умеет работать с людьми.

По роду деятельности мне не раз доводилось встречаться с Николаем Викторовичем и всегда общение с ним доставляло огромное удовольствие. Про таких, как он, можно сказать: человек на своем месте. Впрочем, в этом вы можете убедиться сами.

Еще с детства Николай решил, что будет работать в сельском хозяйстве и приносить пользу малой родине. Немалую роль в этом сыграл его отец, долгое время работавший заведующим фермой в Бацуни. Да и мама, отдавшая всю жизнь школе, не раз говорила, что дело нужно выбирать по душе. После школы поступил в аграрно-технический колледж на техника-механика. По распределению молодого специалиста направили в КСУП «Гусевица» (ныне КСУП «Кривск»): работал инженером по охране труда, затем главным инженером хозяйства.

В сельхозотрасли Николай Бабушкин уже 10 лет. За это время ни разу не усомнился в правильности сделанного выбора. По его словам, когда горишь своим делом и видишь результаты труда, то со всем можно справиться. И когда ему предложили перейти на льнозавод инженером по охране труда, к работе приступил со свойственным ему рвением. Уже через год он был назначен заместителем директора ОАО «Гомельлен».

– На льнозаводе работаю без малого восемь лет. За это время досконально освоил все технологические процессы, поэтому с уверенностью могу сказать, что в этой сфере многое зависит от людей. К сожалению, старые кадры уходят, а ведь они были тем прочным звеном, на котором держится производство. Тем не менее процесс не стоит на месте, на смену им приходит новое поколение. О преемственности говорит и тот факт, что у нас трудятся семейные династии. Глава государства не раз акцентировал внимание на важности развития льноводства в нашей стране. В этом направлении предпринимаются разные шаги, в том числе ведется модернизация производства. Хочется верить, что и наш завод она не обойдет стороной, – делится Николай Викторович.

Не раз ему поступали предложения о смене деятельности и весьма заманчивые. Но он остается верен выбранному делу, считая, что здесь может принести гораздо больше пользы. Да и к льнозаводу, ставшему для него неотъемлемой и важной частью жизни, прикипел всей душой. Видели бы вы, с каким воодушевлением он говорит о своей работе, о возможностях и перспективах завода, если дождутся заветной модернизации.

Еще одной положительной чертой, характеризующей моего собеседника, является стремление к самосовершенствованию, познанию и развитию, причем как в профессиональном, так и в личностном плане. Чтобы глубже вникнуть в сельхозпроизводство, он поступил в Горецкую сельхозакадемию. Впрочем, уже на протяжении многих лет ему удается совмещать учебу и работу. Ведь не зря я упомянула про личностное развитие. Оказывается, Николай – человек творческий и разносторонний. Он прекрасно владеет гармонью и баяном, поет и является участником народного фольклорного коллектива «Бацунские кумушки», охотно столярничает, занимается пчеловодством, любит хорошие книги, коллекционирует старинные монеты и антиквариат, увлекается рыбалкой, участвует в культурно-массовых мероприятиях и общественной жизни района. Мало кто знает, что он обладает богатым духовным внутренним миром и является бакалавром богословия.

– Наша семья всегда была воцерковленной. С раннего детства вместе с отцом я посещал церковь и присутствовал на службах. Вплоть до 6-го класса хотел стать священнослужителем. Но, может быть, то, что не все сверстники принимали и понимали мое стремление быть ближе к Богу или детское стремление не было столь сильным, я пошел по вполне мирскому пути, – рассказывает наш собеседник. – Да и от судьбы, говорят, не уйдешь. Как-то отцу в газете попалось объявление о наборе абитуриентов в Витебскую духовную семинарию. И второй раз отказываться от своей давней мечты я не стал. В то время я уже год работал в КСУП «Гусевица», поэтому поступлению на заочное отделение ничего не мешало. Так мне посчастливилось стать студентом вуза Белорусской Православной Церкви. Учеба в семинарии дала мне очень много, в первую очередь в духовном плане. К слову, моя работа и духовная жизнь никоим образом не идут вразрез друг с другом. Наоборот, вера вселяет силы и уверенность в завтрашнем дне. В настоящее время являюсь пономарем при храме «Рождение Пресвятой Богородицы» в Уваровичах, помогаю на службах. В будущем для себя не исключаю возможности в полной мере отдаться духовной жизни.

А еще наш герой – прекрасный семьянин, любящий муж и заботливый папа для двухлетнего сыночка Мишеньки. По его словам, ему очень повезло с супругой. При первом знакомстве хватило нескольких минут общения, чтобы понять, что она именно тот человек, с которым можно идти по жизни вместе. Супруги уважают интересы друг друга, помогают и поддерживают в любых начинаниях. Крепкая и дружная семья, любимая работа, мир на земле – все это, по мнению Николая Бабушкина, и есть главное богатство, которое должен беречь каждый человек.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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