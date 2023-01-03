По инициативе главы государства, озвученной на благотворительном празднике, посвященном акции «Наши дети», дан старт республиканской благотворительной акции для пожилых «От всей души», сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

Организаторы акции ставят своей целью проявление заботы и внимания о старшем поколении, максимальное вовлечение школьников и студентов в вопросы оказания им помощи и поддержки, развитие межпоколенческого формата «от детей — пожилым людям». Для молодых людей это новый опыт, который позволит проявить свои лучшие душевные качества, а кому-то — определиться с будущей профессией в преддверии профессионального праздника — Дня работников социальной защиты.

Акция организована Министерством труда и социальной защиты и Министерством образования совместно с общественными объединениями «Белорусский республиканский союз молодежи» и «Белорусская республиканская пионерская организация».

Сейчас в стране более 120 тыс. одиноких пожилых граждан, которые особенно остро испытывают потребность общения и внимания в новогодние праздники. При этом еще около 20 тыс. пожилых проживают в стационарных учреждениях социального обслуживания, а для 100 тыс. человек организован дневной уход и досуговая деятельность территориальными центрами социального обслуживания населения.

Основными мероприятиями с 3 по 14 января станут поздравления пожилых людей в учреждениях социального обслуживания, больницах сестринского ухода, а также в ходе посещений на дому. Состоятся встречи старшего и молодого поколений в формате чаепитий, круглых столов, будут организованы концерты, театрализованные представления и др. Отдельное внимание — долгожителям, которые в период акции отметят свой юбилей.

Поздравят пожилых людей не только дети и молодежь, но и руководители местных органов власти, государственных органов и иных организаций, депутаты. Присоединиться к этой доброй инициативе сможет любой желающий.

В системе соцобслуживания в новогодние праздники традиционно проходят поздравления пожилых людей. С 15 декабря по 2 января в учреждениях социального обслуживания состоялось почти 2 тыс. мероприятий (концертные программы, праздничные чаепития, новогодние огоньки и др.), в которых поучаствовали около 50 тыс. граждан старшего возраста.

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