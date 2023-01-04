В Беларуси обновили порядок назначения и выплаты стипендий и других денежных выплат обучающимся. Эти вопросы урегулированы постановлением Министерства образования №410 от 31 октября 2022 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Национального правового интернет-портала.

Инструкцией, которая утверждена постановлением, определены условия и порядок назначения и выплаты, в частности, учебных стипендий, стипендий аспирантам, докторантам, социальных, специальных, именных стипендий, персональных стипендий совета учреждения высшего образования, надбавок к стипендиям за успехи в учебной, научной и общественной деятельности.

Оговаривается, что стипендии назначаются успевающим обучающимся, которые учатся за счет средств республиканского или местных бюджетов в дневной форме, осваивая содержание образовательных программ профессионально-технического, среднего специального, высшего, научно ориентированного образования. Определены критерии, по которым обучающихся относят к успевающим.

Если учащийся имеет право получать стипендию по нескольким основаниям, то она назначается по тому основанию, которое дает право на ее назначение в наибольшем размере.

При установлении размера учебных стипендий обучающимся, которые завершают освоение содержания соответствующих образовательных программ в соответствии с законодательством об образовании, действовавшим до 1 сентября 2022 года, для определения кода и наименования профилей образования, направлений образования применяется Общегосударственный классификатор ОКРБ 011-2009 «Специальности и квалификации», утвержденный постановлением Минобразования №36 от 2 июня 2009 года.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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