Президент Беларуси 18 июля подписал Закон Республики Беларусь «Об изменении кодексов». В части земельных вопросов документ носит комплексный характер и включает в себя как самостоятельные нормы, которые действуют уже с 1 сентября 2022 года, так и изложение Кодекса о земле в новой редакции – он вступил в силу 1 января 2023 года.

Раздел земельного участка

В новой редакции Кодекса появилась норма, которая регулирует возможность раздела земельного участка для строительства и обслуживания второго жилого дома. Это позволит многим гражданам решить свои жилищные вопросы, т. к. зачастую в семье есть необходимость строительства второго жилого дома, а предоставить такой участок на территории данного населённого пункта нет возможности. Появится возможность разделить участок, который, например, принадлежит родителям (при их согласии), чтобы построить на этом участке второй дом.

Целевое назначение участков

В ходе строительства возникают обстоятельства, требующие принятия решения об изменении как целевого назначения участка, так и функционального назначения объекта строительства. При этом инвестор готов продолжить строительство и ввести объект в эксплуатацию. Старые нормы не позволяли изменить целевое назначение участка, что приводило к остановке стройки и появлению долгостроев.

Решение вопроса теперь передано местным органам исполнительной власти, которые вправе принять такое решение до завершения строительства объекта. Таким образом, у потенциального инвестора или организации, которая ведёт строительство, появляется возможность реализовать проект в новых условиях.

Увеличение предельных размеров земельных участков

Для создания привлекательных условий для граждан предлагается увеличить предельную площадь земельных участков. В частности, для строительства и обслуживания жилого дома, квартиры в блокированном жилом доме, расположенных в областном центре, – до 0,15 га. В других городах и посёлках городского типа – до 0,25 га, в иных населённых пунктах, за исключением хуторов, – до 1 га, а на хуторах площадь участка определяется с учётом местных условий и волеизъявления землепользователя. Максимальная площадь участка для коллективного садоводства, дачного строительства – до 0,15 га независимо от площадей участков, принадлежащих члену СТ. Для ведения личного подсобного хозяйства – до 4 га без учёта площадей участков, предоставленных гражданину для иных целей, независимо от его регистрации по месту жительства.

Получение дополнительных земельных участков без аукционов

Рациональному использованию земель в регионах будет способствовать предусматриваемая Кодексом возможность предоставления без проведения аукционов дополнительных земельных участков. Также новое законодательство предусматривает, что размещение нестационарных объектов на землях общего пользования населённых пунктов и участках, предоставленных иным землепользователям, осуществляется без их изъятия и предоставления, что упростит эту процедуру. Так, поставить торговый павильон или другую сборно-разборную конструкцию для оказания услуг будет проще. Раньше процедура получения участка была схожа с аналогичной процедурой в отношении капитальных строений.

Делегирование полномочий Совету Министров

Единая государственная политика в области использования и охраны земель остаётся в ведении Главы государства, как и решение фундаментальных вопросов, касающихся сельскохозяйственных и лесных земель. Планируется передать некоторые полномочия Совмину – по установлению порядка изъятия и предоставления участков и переводу земель из одной категории и вида в другие и отнесения их к определённым видам, что позволит оперативно реагировать на возникающие вопросы. Главное управление землеустройства облисполкома.

Главное управление землеустройства облисполкома

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