Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе прошедшего 24 января совещания об общественно-политической обстановке и состоянии преступности в стране акцентировал внимание и на ряде других общественно значимых тем. Одна из них — работа предпринимателей в новых условиях, сообщили в БелТА.

В Беларуси реформировали порядок налогообложения индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Такие меры приняты в том числе для того, чтобы минимизировать использование схем ухода от налогов.

«Цивилизованная работа». На что государство ориентирует предпринимателей

С этого года ИП должны работать по новым правилам. Но, видимо, не все до конца понимают, почему и как изменились условия работы. Поэтому глава государства поручил чиновникам пообщаться с предпринимателями и еще раз все подробно разъяснить. «Надо еще раз, Игорь Петрович (глава Администрации Президента Игорь Сергеенко. — Прим. БЕЛТА), правительству поручить, взять на контроль, чтобы довели нашу политику в отношении индивидуальных предпринимателей», — сказал белорусский лидер.

По его словам, изменения для ИП были объявлены заранее, возможность к ним подготовиться у этой категории бизнеса была. «Мы не одномоментно приняли решение, — заявил Президент. — Наступило 1 января, мы делаем первый шаг. Ипэшники некоторые заволновались: ах, тут опять на них наступили. Не наступает никто. Просто это тот план, который был ранее озвучен».

В Беларуси пришло понимание, что такой вид деятельности, как ИП, — это некое порождение времени, когда люди вынуждены были вести бизнес, торговать таким образом. И в других странах подобные формы предпринимательства не развиты. «В те времена они взяли на себя приличную обузу. В сумках, мешках, как в Беларуси говорят, торбах возили что-то, продавали, обеспечивали и так далее. Мы их породили до 200 тыс. в нашей стране», — сказал глава государства.

Александр Лукашенко обратил внимание, что порой индивидуальные предприниматели оказывались в более выгодных условиях, чем реальный сектор экономики — производства, которые в полной мере несли на себе налоговое бремя и социальную ответственность. «И некоторые ИП (мы на них посмотрели) стали буржуями гораздо большими, чем те, кто сегодня фабрики-заводы тянет. Тот же «АМКОДОР»… Сравнить с индивидуальными предпринимателями — небо и земля, — заметил Александр Лукашенко. — У нас уже перекосы пошли (в плане поддержки ИП. — Прим. БЕЛТА). Надо цивилизованно работать».

Настал период, когда в работе ИП понадобились изменения, убежден Президент. «Мы приняли решение, что ИП должны подняться на уровень выше и, как все физические или юридические лица, платить налог», — заявил он.

При этом остается такая категория, как ремесленники — люди, которые делают своими руками что-то исключительное. И они вправе продавать свои товары по той цене, по которой смогут продать, заметил Президент. «Это уникальные люди, которых мы должны поддержать — ремесленники. Этих мы договорились оставить. А все остальные должны платить налоги как положено», — сказал белорусский лидер.

«И в течение этого года, еще нескольких месяцев мы это приведем в соответствие. Никого не обижая. То, что ты заработал на сегодня, у тебя никто не отберет, если, конечно, не нарушал закон», — подчеркнул глава государства.

Он поручил еще раз встретиться с предпринимательским сообществом и переговорить. «Надо по-цивилизованному, по-человечески с ними обойтись. Надо им просто разъяснить, каким путем мы будем двигать их к цивилизованной торговле или производству, — обратил внимание Александр Лукашенко. — Надо с ними разговаривать. Нельзя так, чтобы… придет какое-то время и они, очумевшие, не разобравшись, опять выскочат на улицу, и мы с ними будем бороться. Надо упреждать такие вещи».

О том, что изменилось в налогообложении, каких результатов это позволит добиться и как предпринимателям помогают перестроиться на работу в новом режиме, рассказали корреспонденту БЕЛТА в Министерстве по налогам и сборам.

Изменения и их причины

С 1 января 2023 года установлен полный запрет на применение индивидуальными предпринимателями упрощенной системы налогообложения. Ставка подоходного налога для данной категории плательщиков увеличена с 16% до 20%. Одновременно сохраняется порядок уплаты налога с разницы между доходами от деятельности и документально подтвержденными расходами и право предпринимателей вместо подсчета расходов определять их размер по нормативу 20%.

Кроме того, для ИП сокращен перечень видов деятельности, облагаемых единым налогом: исключены невостребованные либо малоиспользуемые. А ставки налога повышены в 2-3 раза.

«Результатом должны быть простые и понятные условия ведения предпринимательской деятельности. Важно исключить множественность режимов налогообложения. Это позволит увеличить участие малого бизнеса в финансировании государственных расходов и выровнять налоговую нагрузку на предпринимателей», — подчеркнули в МНС.

Для самозанятых с 1 января 2023 года введен новый налоговый режим — налог на профессиональный доход. Если ранее применявшиеся режимы предусматривали уплату фиксированной суммы (например, ремесленный сбор, единый налог), то новый — процентов от дохода. Получил доход — оплатил фиксированный процент от него в виде налога, который в свою очередь включает взносы в Фонд социальной защиты населения. А если нет дохода, то нет и налога.

«Этот принцип налогообложения более справедлив по сравнению с фиксированными платежами. А то одни плательщики имели низкую налоговую нагрузку, а другие, наоборот, значительно переплачивали», — обратили внимание в МНС.

С 1 января 2023 года введена в эксплуатацию цифровая платформа — мобильное приложение, которое позволяет одновременно зарегистрироваться в качестве самозанятого, стать на налоговый учет, осуществлять прием и учет платежей, получать сведения о сумме налога и взаимодействовать с налоговыми органами по иным вопросам.

Где можно узнать подробности

Министерство по налогам и сборам приняло меры для того, чтобы плательщики могли с удобством и оперативно получать информацию об изменениях в налоговом законодательстве. На сайте МНС в разделе «Актуально» разъясняются все нюансы. Такие вопросы широко освещаются также в официальных аккаунтах министерства в соцсетях и мессенджерах.

Кроме того, налоговая служба совместно с заинтересованными органами госуправления планомерно проводит информационно-разъяснительную работу с предпринимателями по вопросам изменений и дополнений в Налоговый кодекс, вступивших в силу с 1 января 2023 года. Круглые столы, встречи с представителями бизнеса и общественных организаций, семинары, лекции, прямые телефонные линии, личные приемы — используются самые разные формы работы.

В таких мероприятиях задействованы все инспекции МНС во всех регионах страны. Перед ними стоит задача донести до каждого плательщика порядок применения норм налогового законодательства.

Оперативно получить ответы по интересующим вопросам также можно, позвонив в контакт-центр налоговых органов по единому номеру 189. Для тех, кто по каким-то причинам предпочитает обращаться в инспекцию по месту жительства или регистрации, в каждой инспекции определены отдельные номера телефонов, по которым можно получить разъяснения.

Источник: http://gp.by

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