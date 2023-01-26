Около 3,7 млн кв.м жилья планируется ввести в эксплуатацию в Беларуси в 2023 году после капитального ремонта. Об этом в пресс-центре БЕЛТА рассказал начальник управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Андрей Ромашко.

После капитального ремонта планируется вводить не менее 3% эксплуатируемой организациями ЖКХ площади жилых домов. Что касается прошлого года, было запланировано 3,6 млн кв.м общей площади жилья, а выполнено чуть более 3,375 млн кв.м, что составляет 93,2% от доведенного задания. «Немного недотянули до выполнения, но в целом по стране достигнут максимальный объем введения после капитального ремонта за последние 10 лет», — сказал Андрей Ромашко.

В этом году организации ЖКХ планируют ввести в эксплуатацию около 3,7 млн кв.м общей площади жилья по Беларуси, а это 1108 объектов. «Графики капитального ремонта местными властями уже сформированы, а до 1 февраля списки должны быть размещены в общем доступе — в средствах массовой информации, на сайтах местных исполнительных и распорядительных органов, организаций ЖКХ. Кроме того, в соответствии с поставленной задачей по выполнению проектной документации на объекты, которые находятся в таких графиках, готово уже 83% документации, экспертиза пройдена», — отметил начальник управления.

По его словам, основная проблема связана с качеством и сроками выполнения капитального ремонта. «Ежегодно количество объектов с превышением нормативного срока строительства уменьшается. По итогам 2022 года количество таких объектов сократилось с 214 до 13 — динамика положительная. Вместе с тем по текущим объектам вопросы еще остаются актуальны. Основная причина нарушения сроков сдачи — недобросовестные подрядчики», — пояснил специалист.

В декабре 2022 года вступили в силу изменения в закон «О защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг», которые позволяют местным исполнительным и распорядительным органам назначать исполнителей строительно-монтажных работ по капитальному ремонту без проведения конкурса из числа государственных организаций. «Предполагается, что проблема в части нарушения заказчиками сроков и качества работ будет либо исключена, либо минимизирована», — заключил Андрей Ромашко.

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