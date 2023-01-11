В подписанном 10 января плане мероприятий по развитию сотрудничества в 2023-2024 годах между Министерством образования Беларуси и Министерством просвещения России определены такие важные направления, как проведение олимпиад и развитие науки среди обучающихся, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минобразования.

План предполагает подготовку и реализацию программы сотрудничества между Национальным детским технопарком и образовательным центром «Сириус», организацию участия школьников из России в форуме молодых исследователей «Путь в науку».

Предлагается рассмотреть возможность расширения перечня предметов при проведении олимпиад школьников Союзного государства.

В плане закреплено участие представителей системы образования Союзного государства в Форуме регионов России и Беларуси; проведение совместного заседания коллегий Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ, Министерства образования Беларуси, Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси; участие в конференциях и форумах в сфере образования, проводимых в двух странах.

Будут проводиться мероприятия в рамках деятельности Ассоциации школ Беларуси и России. Стороны намерены обмениваться эффективным педагогическим опытом между педработниками учреждений дошкольного образования.

В плане разработка и организация деятельности белорусско-российского ресурсного центра по научно-методическому сопровождению педагогических классов; разработка совместных учебно-методических материалов по истории, в том числе в форме мультимедийных продуктов и участие представителей системы дошкольного образования Беларуси в работе VIII Всероссийского съезда работников дошкольного образования; разработка совместной программы Союзного государства в области довузовского образования с последующей реализацией.

Будут проведены такие мероприятия Союзного государства, как туристский слет учащихся, слет юных экологов «Экология без границ», конкурс научно-технического творчества учащихся «Таланты XXI века», гражданско-патриотическая кадетская смена учащихся «За честь Отчизны». Организуют фестиваль военно-патриотических лагерей и клубов «Нам есть чем гордиться, нам есть что защищать».

Важнейшим направлением станет реализация белорусско-российского патриотического, культурно-просветительского проекта «Поезд Памяти».

К числу значимых образовательных проектов Союзного государства относится олимпиада школьников «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность» по русскому языку и русской литературе, проводимая с 2004 года.

Как отметил заместитель министра образования Беларуси Александр Кадлубай, подписанный план взаимодействия включает абсолютно весь спектр сферы образования. Визит российской делегации в учреждения образования Беларуси — практика не новая. Представители Беларуси также периодически посещают учреждения России, делятся передовым опытом, реализуются совместные мероприятия и программы.

«Тем не менее каждый раз определяем новые рубежи в интеграционных процессах, в том числе по унификации образовательной системы», — отметил он, добавив, что подобные встречи важны для выстраивания единого образовательного пространства в Союзном государстве.

Совместный план мероприятий на 2023-2024 годы подписан в ходе визита делегации Министерства просвещения России в Беларусь.

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