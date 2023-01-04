Опубликован закон от 30 декабря 2022 года №231-З «О республиканском бюджете на 2023 год», сообщает БелТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Согласно документу, в 2023 году доходы республиканского бюджета планируются в сумме Br33362,4 млн. В целевой структуре налоговых доходов бюджета традиционно основное место занимает налог на добавленную стоимость, налоговые доходы от внешнеэкономической деятельности, акцизы, налоги на доходы и прибыль. В 2023 году расходы республиканского бюджета планируются в сумме Br36536,2 млн.

Приоритетными направлениями бюджетной политики в 2023 году остаются области социальной сферы. Предусматривается финансирование сферы социальной политики, в том числе социальной защиты, пенсионного обеспечения, помощь семьям, воспитывающим детей, реализация государственной молодежной политики, помощь в обеспечении жильем и другие вопросы в размере Br2639,7 млн, здравоохранения — Br2103,2 млн, образования — Br1635,4 млн, сферы национальной обороны — Br2772,3 млн, сельского хозяйства — Br867,2 млн и транспортной сферы — Br228,6 млн.

На обслуживание государственного долга из республиканского бюджета в 2023 году планируется направить Br4075,6 млн.

В этом году предусмотрена передача трансфертов бюджету государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения на общую сумму Br1934 млн и местным бюджетам в общей сумме Br7619,5 млн, в том числе дотации — Br4946,4 млн, субвенции — Br2673,1 млн.

Источник: http://gp.by

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