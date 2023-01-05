В Беларуси на 6 января объявлен оранжевый уровень опасности из-за резкого похолодания и гололедицы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«В пятницу в стране ожидается резкое изменение погодных условий — похолодает. На большей части территории Беларуси на дорогах будет гололедица. В связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности», — рассказали в Белгидромете.

Ночью будет облачно с прояснениями, во многих районах прогнозируются кратковременные осадки (снег, по югу дождь, переходящий в снег), местами слабый гололед. Днем переменная облачность, без осадков. На большей части территории страны на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, днем 3-8 м/с.

Температура воздуха в течение суток составит от минус 16 градусов по северу до минус 2 градусов по юго-западу, ночью местами по Витебской области будет до 19 градусов мороза.

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