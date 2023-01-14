Оранжевый уровень опасности из-за порывистого ветра объявлен в Беларуси на 15 января. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Днем 15 января на большей части территории Беларуси, а также ночью 16 января по северу страны ожидается усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Погода будет облачной, ночью с прояснениями. Ночью и утром местами по юго-востоку ожидается небольшой кратковременный снег. Днем преимущественно по западной половине страны пройдут дождь и мокрый снег. В отдельных районах возможен слабый гололед, ночью и утром местами прогнозируется туман. На отдельных участках дорог гололедица. В дневные часы на большей части территории будет сильный порывистый ветер.

Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов, днем — от нуля до 6 градусов тепла.

belta.by