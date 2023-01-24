Общественные объединения откроют аллеи памяти и создадут муралы по всей стране. Об этом БелТА сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

Это только часть проектов, о реализации которых договорились профсоюзы, ветераны и молодежь на совместном заседании, прошедшем в штаб-квартире ФПБ. Масштабные инициативы будут реализованы и приурочены к Году мира и созидания.

«Я думаю, каждый из нас понимает, что мир и созидание — это в принципе самые важные понятия для каждого. Это базовые понятия для нормальной жизни человека. Только если есть мир, мы можем спокойно трудиться, растить детей, строить планы, — подчеркнул председатель Федерации профсоюзов Михаил Орда. — И каждый должен понимать, что он сам лично должен что-то делать для укрепления мира и развития страны. В первую очередь добросовестно и ответственно трудиться на своем рабочем месте. Не важно, в какой сфере. Будь то военный, врач, слесарь или учитель — от каждого зависит, что мы сможем сохранить, создать и передать нашим детям. И, конечно же, в этой связи профсоюзы в первую очередь видят свою задачу в том, чтобы поддерживать трудовые и творческие инициативы людей. В том, чтобы вклад каждого работника в развитие его организации был оценен по справедливости. Также очень важно сохранение и развитие традиций наставничества в трудовых коллективах. Ведь именно передача знаний, наработок от опытных сотрудников молодым помогает развиваться работникам в профессиональном плане и выстроить более эффективную работу на предприятиях».

Кроме того, совместно с ветеранами, молодежью Федерация профсоюзов Беларуси также запланировала проведение ряда совместных мероприятий на этот год. Среди наиболее масштабных — проекты, которые наглядно покажут, как белорусы своим трудом создавали свою страну, как защищали ее, не жалея собственной жизни.

«Например, мы планируем создать в Минске аллею памяти, посвященную белорусам, которым присвоено звание Героя Советского Союза. Это 448 человек. Все они выдающиеся люди. Но давайте говорить откровенно: о многих из них мы сегодня знаем очень мало. А должны знать и помнить. Потому что это не только наша история. Их жизни — это пример и своеобразный наказ будущим поколениям. На аллее будут размещены фотографии этих людей. Кроме того, будет собрана и обобщена подробная информация о них и их подвиге. Все эти сведения будут размещены на специальном сайте и ознакомиться с ними можно, перейдя по QR-коду, — рассказал Михаил Орда. — Также наша молодежь предложила создать масштабные муралы. И через такие большие настенные картины передать все то, на чем строится мирная жизнь белорусов. Это тот вид искусства, который сегодня очень близок молодым людям. Поэтому, думаю, этот проект получит хороший отклик. И без слов расскажет, как белорусы создают свою историю».

Первая аллея под названием «Наши герои» появится в центре Минска уже этой весной, далее проект будет запущен в каждом районе страны. А муралы будут созданы во всех областных центрах Беларуси.

Соглашение о совместной работе Федерации профсоюзов Беларуси, Белорусского общественного объединения ветеранов, Белорусского республиканского союза молодежи было подписано еще в 2015 году. С тех пор общественные объединения на постоянной основе проводят совместную работу по самым разным направлениям — от сохранения исторической памяти, гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения до оказания шефской помощи ветеранам войны и труда, одиноким пожилым людям. Причем эта работа ведется как на предприятиях, так и в учебных заведениях. Так, профкомы высших учебных заведений совместно с первичными организациями БРСМ планируют в текущем году реализовать ряд новых проектов. Например, в БГПУ — это инициатива «Беларуская старонка», которая в первую очередь нацелена на то, чтобы через изучение белорусского фольклора, традиций и обычаев развивать интерес молодежи к истории родного края.

Источник: http://gp.by

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