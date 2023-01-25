Сегодня состоялось расширенное заседание президиума районного объединения организаций профсоюзов.

Заседание началось с приятного момента: председатель районного объединения организаций профсоюзов Татьяна Бурнышева наградила дипломами победителей районного смотра-конкурса на лучшую первичную профсоюзную организацию. Так, лучшей профсоюзной первичкой в 2022-м году признана первичная профсоюзная организация Коммунаровской средней школы под председательством Елены Михалевич, второе место у ППО КМУП «Буда-Кошелевское ПМС», которую возглавляет Анастасия Кобрусева, третье у ППО «Буда-Кошелевский участок почтовой связи Гомельского филиала РУП «Белпочта» под председательством Елены Зеньковец. Татьяна Ивановна поблагодарила профсоюзных активистов за отличную работу, пожелала и в дальнейшем не снижать заданную планку.

На повестку дня заседания президиума был вынесен ряд важных вопросов. Среди них: порядок организации и проведение профсоюзного конкурса «Искусство, творчество понятно на всех языках», организация и исполнение статьи «Туристско-экскурсионной деятельности в том числе «Белтурист», утверждение отчета о коллективных договорах, соглашениях за 2022 год (форма №9), порядок проведения районного смотра-конкурса на лучшую первичную профсоюзную организацию. Также в ходе мероприятия были обсуждены и другие насущные вопросы.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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