Сегодня в рамках республиканской благотворительной акции «Наши дети» председатель комиссии по делам несовершеннолетних райисполкома Людмила Кураликова поздравила учащихся аграрно-технического колледжа, относящихся к категории детей-сирот, с новогодними праздниками.

Обращаясь к ребятам, Людмила Адамовна отметила, что в нашей стране всегда особое внимание уделяется детям, которые, как известно, являются главной ее ценностью. В свою очередь одна из первостепенных задач взрослых – сделать их будущее светлым, мирным и счастливым. Не случайно, в рамках акции особое внимание уделяется детям-сиротам, которых необходимо окружить вниманием, поддержкой и заботой.

Людмила Адамовна поздравила ребят с Новым годом и Рождеством, пожелала им крепкого здоровья, успехов и хорошей учебы, вручив подарочные сертификаты.

Хорошим завершением встречи стало совместное чаепитие, где ребята рассказали о себе и поделились планами на будущее.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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