Заслуженный коллектив Республики Беларусь, образцовый ансамбль танца «Мілавіца» из городского поселка Уваровичи, визитная карточка Буда-Кошелевского района. Где праздник, конкурс, фестиваль — там и юные танцоры, а их в разных возрастных группах почти 80 человек. Причем сейчас не только педагоги обучают ребят — у старших есть возможность обучать младших: «Мілавіца» реализует новый творческо-образовательный проект.

Дворец для талантов

Руководитель ансамбля Людмила Кабаева все детство танцевала в нем, а сейчас часть коллектива — и ее две дочери. После окончания Уваровичской средней школы Людмила отучилась в колледже искусств имени Соколовского на отделении хореографии, затем — в Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка.

— Работать в Уваровичском центре детского творчества я начала еще студенткой, потому что очень хотелось поскорее заняться любимым делом — обучать танцу ребят, — вспоминает Людмила. — До моего прихода это был обычный кружок без постоянного руководителя, дети просто проводили здесь свой досуг. Я решила, что нужно поднимать деятельность коллектива на новый уровень.

Дальше было много всего: общение с местными жителями, чтобы они приводили в ансамбль своих детей, поиск костюмов, подбор репертуара, изучение истории своего края, первые конкурсы (сначала местного уровня, а через годы — международного). «Мілавіца» строилась по кирпичику, но теперь стала прекрасным дворцом для талантливых ребят.

В 2015 году ансамбль получил звание образцового, что стало и важным событием в жизни коллектива, и серьезным толчком к дальнейшему развитию. Но в то, что случилось в этом году, Людмила Кабаева до сих пор не может поверить:

— Весной «Мілавіца» удостоена звания «Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь». На тот момент такой высокий статус в системе образования Гомельской области имел только наш ансамбль. Небольшой городской поселок — и вдруг такой успех!

Физнагрузка тяжелее, чем в армии

В день нашего приезда у ребят очередная репетиция, поэтому детвора сразу после разминки переодевается в народные костюмы и спешит из зала хореографии в актовый. Кстати, из 78 артистов «Мілавіцы» половина — мальчики, что для танцевальных ансамблей большая редкость.

— У нас физическая нагрузка тяжелее, чем в армии, — смеется Людмила. — Для того чтобы выступать в ансамбле, детям нужно быть в отличной спортивной форме, иметь хорошую растяжку, правильно дышать. Это так кажется, что просто танцы, а на самом деле идет развитие и тела, и души, и интеллекта. Ведь мы с ними ездим не только на музыкальные конкурсы, но и собираем фольклорный материал в своем районе. С интересом занимаемся изучением традиций наших предков, чтобы полученные знания по региональной хореографической культуре потом отразить и в танце, и в костюмах. Вот как раз недавно мы были на областном конкурсе фольклорных коллективов «Шануйце спадчыну сваю». Для наших артистов он как олимпиада для школьников в номинации «Фольклорное творчество». По его результатам лучших выбирают для участия в Республиканском смотре-конкурсе детского творчества «Здравствуй, мир!».

Новые грани творчества

Иногда в творческом графике «Мілавіцы» сразу несколько выступлений в день, а это очень тяжело, поэтому случайных ребят в коллективе нет.

— Все у нас мотивированные, младшие смотрят на старших и тоже хотят так же, как они, красиво танцевать. Все стараются, никто репетиции не пропускает. Они уже почувствовали вкус славы, но успех не приходит к ленивым. Награда за их старания — медали, кубки, призы, поездки в другие города и за пределы Беларуси. У нас целый калейдоскоп мероприятий, о выступлении на которых мечтают многие юные артисты, например Республиканский фестиваль фольклорного искусства «Берагіня», «Славянский базар» в Витебске, областной новогодний бал, «Дажынкі».

Деятельность ансамбля недавно получила и еще одну грань: ребят учат общаться, чувствовать себя уверенно в любом окружении и не замыкаться.

— Бывает, ребенок очень талантлив и прекрасно показывает себя на сцене, но за ее пределами боится себя проявить, — делится наблюдениями руководитель. — Поэтому мы поучаствовали в инновационном проекте, целью которого было развить коммуникативные навыки у детей. И у нас это получилось: мы это увидели во время общения наших юных артистов с ребятами из других коллективов. Мы активно включаемся в любую интересную работу, поэтому ребята приходят к нам не просто на хореографию. Это действительно для них второй дом, где каждого ждут, любят и поддерживают.

Недавно в «Мілавіце» приступили к реализации творческо-образовательного проекта «АртТьюториал» по принципу «равный обучает равного»: артисты из старших групп ансамбля занимаются с младшими. Таким образом, юные звездочки заранее могут попробовать себя в преподавательской деятельности.

Источник: http://gp.by

© Правда Гомель