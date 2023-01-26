О наболевшем

В среду, 25 января, на прием к председателю райисполкома Анатолию Гапонику пришли 9 человек

Прием граждан – это всегда о наболевшем. Но 25 января вопросы и проблемы, с которыми жители города и района обратились к главе района, были особенно острыми. Касались они не только ремонта дорог, кровли, работы коммунальных служб — довелось вникать и в семейные драмы, трудовые споры.

– Я пришел просить за дочь, которая вот уже 2 года не может найти работу. Моя жена тяжело больна, мне 73 года, но я вынужден работать, чтобы обеспечивать 8-летнюю внучку, – с таким заявлением обратился к Анатолию Генриковичу мужчина.

Председатель райисполкома ответил, что на сегодняшний день может предложить 2 вакансии, но женщина должна как можно скорее пройти медкомиссию и обратиться к работодателю. К слову, его дочери уже неоднократно были предложены различные должности, а также возможность пройти обучающие курсы за счет службы занятости, но по различным причинам гражданка их отклоняла.

У жительницы райцентра иная проблема. Она долгое время была опекуном для двух своих внуков по причине того, что ее дочь лишили родительских прав. За ненадлежащее выполнение возложенных на нее обязанностей, повлекших травмирование ребенка, бабушка лишилась права быть опекуном. Теперь один из ее внуков находится в больнице, а второй — в социально-педагогическом центре, их данные, как и требует законодательство, занесены в Республиканский банк данных детей, подлежащих усыновлению или удочерению национального центра усыновления. Женщина уже была ранее на приеме в отделе образования и получила письменный ответ, что вернуть опекунство не сможет. На приеме у председателя ей разъяснили то же самое. «Вы не сможете получить повторно права на опеку, но это еще может сделать ваша дочь. Пока их не усыновили, настоятельно рекомендую заняться дочерью. Если она бросит пить и трудоустроиться, то сможет восстановиться в родительских правах и вернуть детей. Ей только 25 лет, у нее вся жизнь впереди. Это ваш единственный шанс», – подчеркнул Анатолий Гапоник.

Заявительницу из дома №52 по ул. Ленина в райцентре волновал затопленный подвал. Коммунальник в декабре и дважды в январе откатывал воду, но ее уровень по-прежнему остается критическим. «Пошла в воскресенье в подвал – чуть не утонула. Туда можно попасть только в рыбацком комбинезоне. Разве это дело?» – сетует женщина. «Сегодня же ставите насос и выкатываете всю воду, — дал поручение директору коммунальника Анатолий Генрикович, – Да, у вас много заявок по откатке воды, но люди не должны ходить в подвал в рыбацком комбинезоне. Это недопустимо. Выкатайте воду, а потом разберитесь, откуда она поступает. Отделу ЖКХ, строительства и архитектуры взять выполнение моего поручения на контроль».

Помимо этого, заявительница поднимала вопрос уборки лестничных площадок, состояния урн у подъездов, сетовала на работу службы 115. По все поднятым вопросам председатель дал поручение разобраться и, в случае подтверждения фактов, принять соответствующие меры к должностным лицам.

Жительница п. Брилев обратилась за помощью в ремонте дороги. «Гравийная дорога в целом нас устраивает, — признается женщина, — но есть 2 участка, по которым на легковом транспорте в сезонную распутицу не проехать. В этом году погода и зимой подбросила нам сюрприз». Как оказалось, решить дорожный вопрос реально. Присутствующий на приме директор ДРСУ-184 подтвердил, при наступлении благоприятных погодных условий дорогу отремонтируют.

По итогам приема были также разрешены проблемы с водоснабжением в д. Шарибовка и отоплением доме №87 по ул. Совхозной в Потаповке, устранена течь кровли в доме №7 по ул. Лавриновича.