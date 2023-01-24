Сегодня во многих семьях живут домашние питомцы – кошки, собаки, попугаи, хомячки, а у некоторых и дикие животные, и птицы.

Не многие знают, что существуют определенные нормы природоохранного законодательства, регулирующие отношения, связанные с содержанием диких животных в неволе, регистрацией их в установленном порядке, а так же нормы с определенными условиями содержания, установленными постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь № 16 от 27.02. 2007.

В соответствии с требованиями ст. 43 Закона Республики Беларусь «О животном мире», дикие животные, содержащиеся и (или) разведенные в неволе (включая их потомство, достигшее возраста трех месяцев), относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, либо являющиеся образцами СИТЕС (Конвенции по международной торговле вымирающими видами дикой фауны и флоры), а так же дикие животные, содержащиеся и (или) разведенные в неволе (включая их потомство, достигшее возраста трех месяцев), отлов которых из среды их обитания осуществляется на основании разрешения, выдаваемого Минприроды, должны быть зарегистрированы в Минприроды или его территориальных органах в течение одного месяца со дня отлова или приобретения.

Регистрации не подлежат дикие животные, изъятие которых из окружающей среды в научных, воспитательных, образовательных, рекреационных, эстетических и иных целях в процессе осуществления культурной деятельности осуществляется без разрешения Минприроды, а также экзотические животные, не относящиеся к видам, включенным в список СИТЕС.

Не все дикие животные, подлежат регистрации. Существует перечень видов, отлавливать, содержать и разводить которых можно без разрешения. Список включает чуть больше 50 названий и касается животных, которые обитают в Беларуси. В нём есть, например, жаворонок, скворец, воробей, уж, мышь-полёвка и обычная домашняя мышь. Изъятие их из окружающей среды не окажет большого влияния на экологию. А вот черепаха болотная занесена в Красную книгу Беларуси, это редкий вид, без соответствующего разрешения его изымать из окружающей среды и содержать в неволе нельзя.

За нарушение требований к содержанию и (или) разведению в неволе диких животных, их транспортировке влечет наложение штрафа в размере до пятнадцати базовых величин.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2 76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская межрайонная инспекция ОЖиРМ.