О чем Анатолий Гапоник говорил на встрече с рогинцами

С жителями Рогинского сельсовета 10 января встретился председатель райисполкома Анатолий Гапоник, чтобы не только проинформировать по наиболее актуальным темам, но и увидеть, какими заботами и проблемами живут сельчане.

Говорили о социально-экономическом развитии района, положении дел в образовании и медицине, сельхозотрасли.

– Темп роста производства продукции сельского хозяйства составил 105,3% к уровню предыдущего года, намолочено более 155 тыс. тонн зерна с учетом кукурузы. Это рекордный намолот для Гомельской области, но не для нас: в 2020-м мы намолотили более 172 тыс. тонн. Это значит, что резервы для дальнейшего роста есть, есть к чему стремиться. Самое главное – подготовить технику, провести в оптимальные сроки посевные работы и получить урожай, обеспечить животноводство качественными кормами. А для этого у нас есть все, в том числе поддержка на уровне Главы государства и области. Каждый год, спасибо руководству областного исполнительного комитета, выделятся финансовые средства на ремонт прицепной техники для подготовки к весенне-полевым работам, обновляется машинно-тракторный парк наших сельхозпредприятий. Этот год не стал исключением: буквально в конце 2022-го новым трактором, разбрасывателем органических и минеральных удобрений, а также пресс-подборщиком пополнилось и ОАО «Рогинь». Ожидается в скором времени закупка энергонасыщенной техники. Осталось только приложить руки.

С хорошим темпом роста идем по экспорту товаров. Инвестиции уже дают отдачу. В районе продолжает развиваться социальная сфера, постоянно обновляется материально-техническая база учреждений образования и медучреждений. Предвосхищая ваши вопросы по закрытию Рогинской больницы сестринского ухода, сразу скажу, что больница продолжит сваю работу и в этом году.

Как сказал наш Президент, «Все зависит от нас. Будем лучше работать — будем лучше жить». Как сработаем каждый на своем рабочем месте, таков будет и результат. Поэтому жду от вас ответственного отношения к делу, соблюдения трудовой дисциплины и самоотдачи, – призвал Анатолий Гапоник.

В свою очередь собравшиеся воспользовались случаем, чтобы обратиться к главе района, а также присутствовавшим на встрече руководителям коммунальной и дорожной служб с волнующими их вопросами. Так, жители просили содействия в ремонте крыши дома и дворовой территории по адресу: ул. Молодежная, 8. Озвучили директору ДРСУ-184 Алексею Авдашкову проблему ремонта дорог по ул. Сидоренко в Рогини и ул. Молодежной в Дербичах. Интересовались у Николая Карпечкина, директора КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник», как можно электрифицировать многоквартирный дом.