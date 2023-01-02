Информация об этом размещена в Telegram-канале «Гомельщина официально», сообщает belta.by.



Инициатором идеи с информационной доской в память известного драматурга, прозаика и публициста стало Гомельское областное отделение Союза писателей Беларуси. Табличку установили сегодня на доме по ул. Ефремова, где последние 40 лет — с 1982 по 2022 год — жил лауреат Национальной литературной премии Василь Ткачев.

Председатель областного отделения Союза писателей Беларуси, заслуженный деятель культуры Беларуси Владимир Гаврилович пояснил, что 1 января 2023 года — день 75-летия со дня рождения писателя. «Наша инициатива почтить память писателя была поддержана городскими властями. Изготовить информационную доску помогли руководство и работники Гомельского завода литья и нормалей холдинга «Гомсельмаш». Установили специалисты ЖЭУ-6 КЖРЭУП «Сельмашевское», — пояснил он.