Карточки Белинвестбанка могут не работать утром 11 января, сообщили БелТА в Банковском процессинговом центре.

«11 января с 10.00 до 12.00 возможны краткосрочные перерывы в обслуживании держателей банковских платежных карточек Белинвестбанка, а также клиентов других банков в сети данного банка в связи с необходимостью проведения технологических работ», — рассказали в Банковском процессинговом центре.

Обеспечение авторизации и процессинга операций по банковским платежным карточкам международных платежных систем и платежной системы «БЕЛКАРТ» клиентов Белинвестбанка в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных и банкоматов других банков, а также операций по банковским платежным карточкам клиентов других банков в сети Белинвестбанка, возможно, будет отсутствовать.

Источник: http://gp.by

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