Пандемия коронавируса в Беларуси подошла к концу, однако это не повод расслабляться ни жителя страны, ни сотрудникам сферы здравоохранения. Об этом заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич после акции «От всей души», которая прошла в отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста на базе Центра социального обслуживания населения Ленинского района Могилева, передает корреспондент БЕЛТА.

«Сегодня мы говорим об уроках пандемии. Мы приучены к оперативному изменению обстановки, оперативным ответам на нее. Пандемия нас научила немного другому формату обмена информацией, работы. Она подошла к концу, но расслабляться нельзя. Ведь мы пришли в эпоху вирусов», — отметил он.

По словам Дмитрия Пиневича, в условиях нынешней эпидемиологической ситуации прослеживается тридемия. «Это процесс, когда сохраняется коронавирус на очень низкой активности, есть проблема вируса гриппа и респираторных вирусов. Все это сформировало ту клиническую и эпидемиологическую картину, которую сейчас видим: болеют в основном дети, пожилые люди, — рассказал он. — Показатели заболеваемости уменьшились. Это связано в том числе и с тем, что у детей были каникулы».

Как отметил министр здравоохранения, текущая эпидситуация в стране сохранится до февраля. «Рекомендации такие же, как и в любой осенне-зимний период: в медучреждениях носить маски, проветривать помещения, заниматься активным образом жизни», — сказал он.

Серьезную роль в стабилизации эпидситуации сыграла вакцинация, которая в Беларуси охватывает все категории населения. «Вакцинация активно ведется как от коронавируса, так и от гриппа. С 2009 года прививаем от гриппа 40% населения, дети охватываются практически тотально. В нашем арсенале есть вакцины и ответ любым вирусам, которые сейчас есть. Не нужно ждать препараты, распределять их. Мы готовы ответить на любые вызовы», — заверил министр.

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